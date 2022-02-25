«Трабзонспор»
«Трабзонспор» все дальше отрывается от конкурентов. За 12 туров до финиша гандикап составляет 14 очков.
При этом уверенное лидерство трабзонцев выглядит полностью логично. Лучшая атака в лиге (48 мячей) и самая надежная оборона (18 пропущенных мячей) явно это подтверждают.
В минувшем туре чемпионата «Трабзонспор» на выезде одолел «Аланьяспор» (0:4). Притом, что конкуренты потеряли очки.
Вообще, «Трабзонспор» неудачно играет против «Кайсериспора». Из пяти последних очных поединков трабзонцы выиграли трижды при двух паритетах.
«Кайсериспор»
Эта команда изначально виделась в качестве середняка Суперлиги. Так и выходит на деле, и сейчас «Кайсериспор» занимает 9 место в таблице.
Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 26 матчах «Кайсериспор» пропустила уже 37 мячей.
В минувшем туре команда добыла три пункта. Дома «Кайсериспор» переиграл «Гиресунспор» со счетом 2:1.
Причем команда имеет в активе четырехматчевую беспроигрышную серию. Да и вообще, клуб из Кайсери способен побороться даже за выход в еврокубки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 1.59, на ничью за 4.40, а на «Кайсериспор» — за 5.90.
«Трабзонспор»
«Кайсериспор» традиционно неудачно играет с трабзонцами.
Лидер чемпионата не собирается терять очки в матче с традиционно удобным для себя соперником. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.