«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 27-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» все дальше отрывается от конкурентов. За 12 туров до финиша гандикап составляет 14 очков.

При этом уверенное лидерство трабзонцев выглядит полностью логично. Лучшая атака в лиге (48 мячей) и самая надежная оборона (18 пропущенных мячей) явно это подтверждают.

В минувшем туре чемпионата «Трабзонспор» на выезде одолел «Аланьяспор» (0:4). Притом, что конкуренты потеряли очки.

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Вообще, «Трабзонспор» неудачно играет против «Кайсериспора». Из пяти последних очных поединков трабзонцы выиграли трижды при двух паритетах.

«Кайсериспор»

Эта команда изначально виделась в качестве середняка Суперлиги. Так и выходит на деле, и сейчас «Кайсериспор» занимает 9 место в таблице.

Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 26 матчах «Кайсериспор» пропустила уже 37 мячей.

В минувшем туре команда добыла три пункта. Дома «Кайсериспор» переиграл «Гиресунспор» со счетом 2:1.

Причем команда имеет в активе четырехматчевую беспроигрышную серию. Да и вообще, клуб из Кайсери способен побороться даже за выход в еврокубки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 1.59, на ничью за 4.40, а на «Кайсериспор» — за 5.90.

«Трабзонспор» намерен увеличить отрыв от конкурентов .

«Кайсериспор» традиционно неудачно играет с трабзонцами.

Лидер чемпионата не собирается терять очки в матче с традиционно удобным для себя соперником. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.