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    «Трабзонспор» быстро возьмет свое

    «Трабзонспор» — «Кайсериспор». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Суперлига, 25 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Кайсериспор»
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    Марек Гамшик
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 27-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Февраля 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:00 Кайсериспор Кайсериспор
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» все дальше отрывается от конкурентов. За 12 туров до финиша гандикап составляет 14 очков.

    При этом уверенное лидерство трабзонцев выглядит полностью логично. Лучшая атака в лиге (48 мячей) и самая надежная оборона (18 пропущенных мячей) явно это подтверждают.

    В минувшем туре чемпионата «Трабзонспор» на выезде одолел «Аланьяспор» (0:4). Притом, что конкуренты потеряли очки.

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, «Трабзонспор» неудачно играет против «Кайсериспора». Из пяти последних очных поединков трабзонцы выиграли трижды при двух паритетах.

    «Кайсериспор»

    Эта команда изначально виделась в качестве середняка Суперлиги. Так и выходит на деле, и сейчас «Кайсериспор» занимает 9 место в таблице.

    Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 26 матчах «Кайсериспор» пропустила уже 37 мячей.

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    • В минувшем туре команда добыла три пункта. Дома «Кайсериспор» переиграл «Гиресунспор» со счетом 2:1.

    Причем команда имеет в активе четырехматчевую беспроигрышную серию. Да и вообще, клуб из Кайсери способен побороться даже за выход в еврокубки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 1.59, на ничью за 4.40, а на «Кайсериспор» — за 5.90.

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    «Трабзонспор» намерен увеличить отрыв от конкурентов.

    «Кайсериспор» традиционно неудачно играет с трабзонцами.

    Лидер чемпионата не собирается терять очки в матче с традиционно удобным для себя соперником. Наши прогноз и ставка — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме с коэффициентом 2.09.

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    «Трабзонспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» быстро возьмет свое
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