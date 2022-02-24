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    Уверенная победа «быков»?

    «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг». Дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги Европы 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»
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    Кристофер Нкунку
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Реал Сосьедад»

    Боевая ничья в первой встрече (2:2) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Реал Сосьедад» смотрится довольно монолитно.

    Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Реал Сосьедад» был разгромлен. «Атлетик» отправил в ворота «доностьяррас» четыре сухих мяча.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Из кадровых потерь стоит отметить травму Аднана Янузая. Бельгиец не играл в двух последних матчах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Вообще, испанцы нестабильны. Да и Александер Исак с Микелем Оярсабалем забивают не столь регулярно.

    «РБ Лейпциг»

    Немцы не сумели добыть нужный результат в первой встрече. Правда, теперь у «быков» задача куда более сложная: нужна победа в Испании.

    С атакой у «РБ Лейпцига» все в полном порядке. В минувшем туре Бундеслиги «быки» разнесли в щепки «Герту» (1:6).

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    • Весьма эффективен в атаке Кристофер Нкунку. Француз настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и способен выстрелить в этом поединке.

    Кадровая ситуация у немцев вполне благоприятная. Лазарет пуст, и есть все шансы на проход в следующий раунд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «РБ Лейпциг» — за 2.62.

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    «Доностьяррас» провалили свой последний матч в чемпионате.

    «РБ Лейпциг» имеет квалифицированную линию атаки, способную взломать оборону любого соперника.

    Немцы смотрятся монолитнее, к тому же наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «быков»?
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