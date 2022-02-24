«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Реал Сосьедад» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Боевая ничья в первой встрече (2:2) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Реал Сосьедад» смотрится довольно монолитно.

Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Реал Сосьедад» был разгромлен. «Атлетик» отправил в ворота «доностьяррас» четыре сухих мяча.

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — РБ Лейпциг 1 2.70 X 3.50 2 2.55 Ставка

Из кадровых потерь стоит отметить травму Аднана Янузая. Бельгиец не играл в двух последних матчах.

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Вообще, испанцы нестабильны. Да и Александер Исак с Микелем Оярсабалем забивают не столь регулярно.

«РБ Лейпциг»

Немцы не сумели добыть нужный результат в первой встрече. Правда, теперь у «быков» задача куда более сложная: нужна победа в Испании.

С атакой у «РБ Лейпцига» все в полном порядке. В минувшем туре Бундеслиги «быки» разнесли в щепки «Герту» (1:6).

Весьма эффективен в атаке Кристофер Нкунку. Француз настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и способен выстрелить в этом поединке.

Кадровая ситуация у немцев вполне благоприятная. Лазарет пуст, и есть все шансы на проход в следующий раунд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «РБ Лейпциг» — за 2.62.

«Доностьяррас» провалили свой последний матч в чемпионате .

«РБ Лейпциг» имеет квалифицированную линию атаки, способную взломать оборону любого соперника.

Немцы смотрятся монолитнее, к тому же наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.