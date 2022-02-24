«Реал Сосьедад»
Боевая ничья в первой встрече (2:2) явно улучшает шансы испанцев. Да и вообще, нынешний «Реал Сосьедад» смотрится довольно монолитно.
Правда, в минувшем туре своего чемпионата «Реал Сосьедад» был разгромлен. «Атлетик» отправил в ворота «доностьяррас» четыре сухих мяча.
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — РБ Лейпциг
Из кадровых потерь стоит отметить травму Аднана Янузая. Бельгиец не играл в двух последних матчах.
Вообще, испанцы нестабильны. Да и Александер Исак с Микелем Оярсабалем забивают не столь регулярно.
«РБ Лейпциг»
Немцы не сумели добыть нужный результат в первой встрече. Правда, теперь у «быков» задача куда более сложная: нужна победа в Испании.
С атакой у «РБ Лейпцига» все в полном порядке. В минувшем туре Бундеслиги «быки» разнесли в щепки «Герту» (1:6).
Весьма эффективен в атаке Кристофер Нкунку. Француз настрелял уже 13 мячей в чемпионате, и способен выстрелить в этом поединке.
Кадровая ситуация у немцев вполне благоприятная. Лазарет пуст, и есть все шансы на проход в следующий раунд.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «РБ Лейпциг» — за 2.62.
«Доностьяррас»
«РБ Лейпциг» имеет квалифицированную линию атаки, способную взломать оборону любого соперника.
Немцы смотрятся монолитнее, к тому же наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.25. Для остальных — более умеренный прогноз.