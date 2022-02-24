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    «Лейпциг» пройдёт дальше

    «Реал Сосьедад» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Лейпциг»
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    Дани Ольмо
    «Реал Сосьедад» на своём поле сыграет против «Лейпцига» в рамках второго матча 1/16 Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счётом 2:2. Матч состоится 24 февраля, начало — 20:45 (мск). «Реал Сосьедад» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Реал Сосьедад»

    «Доностьяррас» пытаются зацепиться за зону Лиги чемпионов в этом сезоне, но на данный момент у них это получается не очень хорошо и таким образом команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 38 очков.

    В первом матче 1/16 Лиги Европы с «Лейпцигом», который завершился со счётом 2:2, «бело-голубые» два раза выходили вперед и вели в счёте, но «быки» так же смогли реализовать свои моменты и не дали «Реал Сосьедаду» забрать победу себе.

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    После матча ЛЕ «доностьяррас» провел встречу с «Атлетиком» в рамках 25-го тура Примеры. В первом тайме поединка команды не показали ничего интересного, а во втором тайме «Атлетик» просто уничтожил «Реал Сосьедад» забив 4 гола и не оставив никаких шансов команде — 4:0.

    «Лейпциг»

    «Быки» так же борются за зону ЛЧ в этом году и в данный момент смогли подняться на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 37 очков обойдя расположившихся ниже «Хоффенхайм» и «Фрайбург» с таким же количеством баллов, но с меньшей реализацией забитых мячей.

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    «Лейпциг» так же провёл поединок в Бундеслиге после матча ЛЕ, но в отличии от «Сосьедада» немцы, наоборот, не оставили никаких шансов своему сопернику. В выездной встрече 23-го тура «быки» сыграли против «Герты» и разгромили её со счётом 1:6.

    В первом матче 1/16 Лиги Европы за «Лейпциг» отличились и не дали команде проиграть Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Сосьедада» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лейпцига» — за 2.70.

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    Прогноз — В первом матче команды разошлись ничьей показав, что находятся приблизительно на одинаковом уровне по игре. Но по итогам следующих встреч в своих чемпионатах «Лейпциг» на данный момент выглядит собранней и в лучшей форме.

    В этом поединке оба коллектива будут играть осторожней, но «быки» проделают работу над ошибками и смогут одолеть «Реал Сосьедад».

    Ставка — «РБ Лейпциг» победит в основное время за 2.70.

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    «Реал Сосьедад» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» пройдёт дальше
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