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    Ставим на успех престонцев!

    «Престон Норт Энд» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Хаддерсфилд Таун»
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    Даниэль Джонсон
    «Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
    •  Престон Норт Энд 22:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Кубок ФА
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    «Престон Норт Энд»

    «Престон Норт Энд» в нынешнем сезоне привычно обитает на экваторе таблицы. Команда сейчас занимает 11 место, и вряд ли может рассчитывать на серьезный подъем.

    Интересно, что команда забивает и пропускает почти с одинаковой частотой (34:35). Зато радует голами датчанин Эмиль Риис, отличившийся 12 раз.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» добыл три очка. Выездная победа над «Халлом» вышла минимальной.

    Все прогнозы на футбол

    С «Хаддерсфилд Таун» команда в последнее время играет довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Престон Норт Энд» выиграл три раза при одной неудаче.

    «Хаддерсфилд Таун»

    На данный момент «Хаддерсфилд Таун» занимает 5 место. Команда явно борется за повышение в классе.

    Между тем, лидер атак команды Дэнни Уорд забил 10 мячей в чемпионате. Отметим также люксембуржца Данела Синани.

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    • С обороной у команды в последних матчах полный порядок. В двух минувших поединках «Хаддерсфилд Таун» не пропускал.

    В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» переиграл «Дерби Каунти» (2:0). После того команда прошла в следующий раунд Кубка Англии, минимально одолев «Барнсли».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Престон Норт Энд» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.40.

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    «Престон Норт Энд» в последние годы удачно играет с «Хаддерсфилдом».

    «Хаддерсфилд Таун» слишком зависим от формы своего лидера атак.

    «Престон Норт Энд» традиционно успешно играет с «Хаддерсфилдом». Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» с коэффициентом 2.20.

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    «Престон Норт Энд» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на успех престонцев!
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