«Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон Норт Энд»

«Престон Норт Энд» в нынешнем сезоне привычно обитает на экваторе таблицы. Команда сейчас занимает 11 место, и вряд ли может рассчитывать на серьезный подъем.

Интересно, что команда забивает и пропускает почти с одинаковой частотой (34:35). Зато радует голами датчанин Эмиль Риис, отличившийся 12 раз.

Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Хаддерсфилд Таун 1 2.15 X 3.25 2 3.60 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» добыл три очка. Выездная победа над «Халлом» вышла минимальной.

Все прогнозы на футбол

С «Хаддерсфилд Таун» команда в последнее время играет довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Престон Норт Энд» выиграл три раза при одной неудаче.

«Хаддерсфилд Таун»

На данный момент «Хаддерсфилд Таун» занимает 5 место. Команда явно борется за повышение в классе.

Между тем, лидер атак команды Дэнни Уорд забил 10 мячей в чемпионате. Отметим также люксембуржца Данела Синани.

С обороной у команды в последних матчах полный порядок. В двух минувших поединках «Хаддерсфилд Таун» не пропускал.

В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» переиграл «Дерби Каунти» (2:0). После того команда прошла в следующий раунд Кубка Англии, минимально одолев «Барнсли».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Престон Норт Энд» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.40.

«Престон Норт Энд» в последние годы удачно играет с «Хаддерсфилдом».

«Хаддерсфилд Таун» слишком зависим от формы своего лидера атак .

«Престон Норт Энд» традиционно успешно играет с «Хаддерсфилдом». Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» с коэффициентом 2.20.