«Престон Норт Энд»
«Престон Норт Энд» в нынешнем сезоне привычно обитает на экваторе таблицы. Команда сейчас занимает 11 место, и вряд ли может рассчитывать на серьезный подъем.
Интересно, что команда забивает и пропускает почти с одинаковой частотой (34:35). Зато радует голами датчанин Эмиль Риис, отличившийся 12 раз.
Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Хаддерсфилд Таун
В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» добыл три очка. Выездная победа над «Халлом» вышла минимальной.
С «Хаддерсфилд Таун» команда в последнее время играет довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Престон Норт Энд» выиграл три раза при одной неудаче.
«Хаддерсфилд Таун»
На данный момент «Хаддерсфилд Таун» занимает 5 место. Команда явно борется за повышение в классе.
Между тем, лидер атак команды Дэнни Уорд забил 10 мячей в чемпионате. Отметим также люксембуржца Данела Синани.
С обороной у команды в последних матчах полный порядок. В двух минувших поединках «Хаддерсфилд Таун» не пропускал.
В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» переиграл «Дерби Каунти» (2:0). После того команда прошла в следующий раунд Кубка Англии, минимально одолев «Барнсли».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Престон Норт Энд» за 2.20, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.40.
«Престон Норт Энд» в последние годы удачно играет с «Хаддерсфилдом».
«Хаддерсфилд Таун»
«Престон Норт Энд» традиционно успешно играет с «Хаддерсфилдом». Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» с коэффициентом 2.20.