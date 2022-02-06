В матче 21 тура португальской Примейра-лиги «Спортинг» на своем поле сыграет с «Фамаликаном». Встреча назначена на 5 февраля 23:30 по мск. «Спортинг» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Львы» держатся на второй строчке с отрывом в 6 очков от «Бенфики». У команды 50 набранных баллов за 20 поединков чемпионата. За это время они набрали 16 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

«Спортинг» является самой малорезультативной командой первой тройки (39). Однако при этом он и меньше всех в тройке лидеров пропускает (13). Правда в 3 из 5 матчей турнира коллектив пропускал как минимум дважды.

Коэффициенты матча Спортинг — Фамаликан 1 1.33 X 5.20 2 9.50 Ставка

В начале февраля «бело-зеленые» одержали крупную победу над «Белененсешем» (4:1), благодаря которой они увеличили отрыв от «Бенфики». 22 января хозяева проиграли «Браге» (1:2). Это было второе поражение за 5 последних матчей.

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29 января «Спортинг» выиграл Кубок лиги, одолев в финале «Бенфику» со счетом 2:1.

«Фамаликан»

Фамаликанцы продолжают плестись в конце турнирной таблицы. Сейчас они на 16 строчке с 17 очками и серией из трех матчей без побед.

Тем не менее гостям стоит отдать должное за то, что они проиграли всего один раз в последних пяти поединках. Это было в позапрошлом туре в матче с «Порту» (1:3). Поражение стало девятым в сезоне.

Кроме «Порту» «Фамаликан» встречался с «Пасуш де Феррейра» (0:0) и «Арокой» (0:0). Перед этим у гостей была победа над «Белененсешем» (1:0).

Гол в ворота «Порту» в позапрошлом туре стал лишь четвертым за пять туров чемпионата. Это один из худших результатов.

Прогноз и ставка

Любимчиком у букмекеров является «Спортинг» (1.35). На «Фамаликан» они дают 9.50, а на ничью — 4.90.

Судя по последним результатам, «Фамаликан» не очень удобный соперник для «Спортинга». В первом круге хозяева сыграли вничью 1:1, а в матче Кубка лиги была победа со счетом 2:1.

Тем не менее в последних играх хозяева выдали неплохие результаты, одолев «Бенфику» и разгромив «Белененсеш». Однако «Фамаликан» далеко не отпустит, судя по очным встречам. Ставка — Ф2 (+1.5) за 1.79.