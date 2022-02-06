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    Даст ли аустайдер уйти в отрыв «Спортингу»?

    «Спортинг» — «Фамаликан». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 6 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Фамаликан»
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    Паулинью
    В матче 21 тура португальской Примейра-лиги «Спортинг» на своем поле сыграет с «Фамаликаном». Встреча назначена на 5 февраля 23:30 по мск. «Спортинг» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 06 Февраля 2022 года
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    «Спортинг»

    «Львы» держатся на второй строчке с отрывом в 6 очков от «Бенфики». У команды 50 набранных баллов за 20 поединков чемпионата. За это время они набрали 16 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

    «Спортинг» является самой малорезультативной командой первой тройки (39). Однако при этом он и меньше всех в тройке лидеров пропускает (13). Правда в 3 из 5 матчей турнира коллектив пропускал как минимум дважды.

    Коэффициенты матча Спортинг — Фамаликан

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    В начале февраля «бело-зеленые» одержали крупную победу над «Белененсешем» (4:1), благодаря которой они увеличили отрыв от «Бенфики». 22 января хозяева проиграли «Браге» (1:2). Это было второе поражение за 5 последних матчей.

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    29 января «Спортинг» выиграл Кубок лиги, одолев в финале «Бенфику» со счетом 2:1.

    «Фамаликан»

    Фамаликанцы продолжают плестись в конце турнирной таблицы. Сейчас они на 16 строчке с 17 очками и серией из трех матчей без побед.

    Тем не менее гостям стоит отдать должное за то, что они проиграли всего один раз в последних пяти поединках. Это было в позапрошлом туре в матче с «Порту» (1:3). Поражение стало девятым в сезоне.

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    • Кроме «Порту» «Фамаликан» встречался с «Пасуш де Феррейра» (0:0) и «Арокой» (0:0). Перед этим у гостей была победа над «Белененсешем» (1:0).

    Гол в ворота «Порту» в позапрошлом туре стал лишь четвертым за пять туров чемпионата. Это один из худших результатов.

    Прогноз и ставка

    Любимчиком у букмекеров является «Спортинг» (1.35). На «Фамаликан» они дают 9.50, а на ничью — 4.90.

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    Судя по последним результатам, «Фамаликан» не очень удобный соперник для «Спортинга». В первом круге хозяева сыграли вничью 1:1, а в матче Кубка лиги была победа со счетом 2:1.

    Тем не менее в последних играх хозяева выдали неплохие результаты, одолев «Бенфику» и разгромив «Белененсеш». Однако «Фамаликан» далеко не отпустит, судя по очным встречам. Ставка — Ф2 (+1.5) за 1.79.

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    «Спортинг» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Даст ли аустайдер уйти в отрыв «Спортингу»?
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