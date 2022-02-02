Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки Даниил Медведев Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине?
  • 12:28
    • «Ньюкасл» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Реймса»
  • 11:12
    • «Брентфорд» объявил о переходе Эриксена
  • 10:30
    • Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
    Все новости спорта

    Выстоят ли «Инки» против «Банана-банана»

    Перу — Эквадор. Прогноз, ставки (к. 2.21) на футбол, ЧМ-2022, 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Перу Прогнозы на сборную Эквадора Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Перу — Эквадор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Перу
    Сборная Перу сыграет на своем поле против команды Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 05:00 мск. Перу — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 02 Февраля 2022 года
    Перу
  • Лима
    •  Перу 05:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
    •

    Перу

    «Инки» начали отбор ЧМ-2022 потерпев четыре поражения в пяти матчах, но совершили мощный камбек во второй половине 2021 года, завершив его победами над Боливией (3:0) и Венесуэлой (2:1).

    В январе 2022 года они провели 2 домашних товарищеских матча со сборными из Центральной Америки, сыграв вничью с Панамой (1:1) и разгромив Ямайку (3:0).

    Коэффициенты матча Перу — Эквадор

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В последнем матче перуанцы на выезде на последних минутах обыграли сборную Колумбии со счетом 1:0, обойдя «кофейщиков» в турнирной таблице.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    У команды Перу 20 очков после 15 игр и разница мячей 16-20. За 3 тура до конца отбора они находятся на 4-м месте, дающем прямую путевку на ЧМ, но на пятки наступает Уругвай.

    Эквадор

    В сборной Эквадора, не попавшей на ЧМ-2018, прошла смена поколений и теперь у этой горной страны очень талантливая и перспективная команда, имеющая все шансы на путевку на ЧМ-2022.

  • Главный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине?
  • Рассказываем, где и как смотреть Олимпийские игры в Пекине
  • 29/01/2022

    • В ноябре прошлого года «Банана-банана» в отборе ЧМ победили дома сборную Венесуэлы (1:0) и на выезде справились с командой Чили (1:0).

    Перед новым годом эквадорцы провели контрольный матч с Сальвадором (1:1), а в первом матче января дома отобрали очки у Бразилии (1:1), уйдя от поражения в концовке, но потеряв основного вратаря.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    С 24 очками после 15 туров Эквадор является главным претендентом на 3-е место и прямую путевку на мундиаль. Разница мячей 24-14.

    Прогноз и ставка

    На победу Перу в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.25, а на победу Эквадора — 3.30.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В 4 последних матчах команды одержали по 2 победы и один раз сыграли вничью 2:2 — на Кубке Америке минувшим летом

    Победа заметно повысит шансы обеих команд на прямую путевку, но цена ошибки слишком высока и рисковать не будет никто. Прогнозируем, что Эквадор не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 2,5 за 1.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фамаликан — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Перу — Эквадор: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Выстоят ли «Инки» против «Банана-банана»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры