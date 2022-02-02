Сборная Перу сыграет на своем поле против команды Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 05:00 мск. Перу — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

«Инки» начали отбор ЧМ-2022 потерпев четыре поражения в пяти матчах, но совершили мощный камбек во второй половине 2021 года, завершив его победами над Боливией (3:0) и Венесуэлой (2:1).

В январе 2022 года они провели 2 домашних товарищеских матча со сборными из Центральной Америки, сыграв вничью с Панамой (1:1) и разгромив Ямайку (3:0).

Коэффициенты матча Перу — Эквадор 1 2.25 X 3.25 2 3.30 Ставка

В последнем матче перуанцы на выезде на последних минутах обыграли сборную Колумбии со счетом 1:0, обойдя «кофейщиков» в турнирной таблице.

Календарь и таблица ЧМ-2022

У команды Перу 20 очков после 15 игр и разница мячей 16-20. За 3 тура до конца отбора они находятся на 4-м месте, дающем прямую путевку на ЧМ, но на пятки наступает Уругвай.

Эквадор

В сборной Эквадора, не попавшей на ЧМ-2018, прошла смена поколений и теперь у этой горной страны очень талантливая и перспективная команда, имеющая все шансы на путевку на ЧМ-2022.

В ноябре прошлого года «Банана-банана» в отборе ЧМ победили дома сборную Венесуэлы (1:0) и на выезде справились с командой Чили (1:0).

Перед новым годом эквадорцы провели контрольный матч с Сальвадором (1:1), а в первом матче января дома отобрали очки у Бразилии (1:1), уйдя от поражения в концовке, но потеряв основного вратаря.

Календарь и таблица ЧМ-2022

С 24 очками после 15 туров Эквадор является главным претендентом на 3-е место и прямую путевку на мундиаль. Разница мячей 24-14.

Прогноз и ставка

На победу Перу в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.25, а на победу Эквадора — 3.30.

В 4 последних матчах команды одержали по 2 победы и один раз сыграли вничью 2:2 — на Кубке Америке минувшим летом

Победа заметно повысит шансы обеих команд на прямую путевку, но цена ошибки слишком высока и рисковать не будет никто. Прогнозируем, что Эквадор не проиграет .