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    В этом поединке ставим на голы

    «Ибица» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Испании, 31 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ибица» — «Сарагоса»
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    «Ибица»
    В понедельник, 31 января, в рамках 25-го тура второго испанского дивизиона «Ибица» на своей арене «Кан Мисес» примет «Сарагосу». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Ибица» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Января 2022 года
    Ибица
  • Испания. Сегунда
    •  Ибица 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Ибица»

    «Ибица», которая только поднялась из третьего дивизиона, весьма неплохо зарекомендовала себя в Сегунде. Сейчас она идет девятой в четырех очках отставания от зоны плей-офф.

    Островитяне блестяще провели все три поединка в новом году, выиграв их все. Сперва они минимально одолели в гостях 2:1 «Фуэнлабраду», после чего разгромили дома 6:2 «Алькоркон» и 5:0 «Малагу» на выезде.

    До этой удачной серии «курортники» не могли победить на протяжении шести встреч подряд. В этом отрезке они поровну поделили мировые исходы и поражения, причем все без забитых мячей.

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    В родных стенах «Ибица» смогла выиграть только три игры из 12, еще пять поединков она свела вничью и потерпела четыре неудачи.

    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, и в этом сезоне также ведет борьбу за сохранение прописки, находясь сейчас на расстоянии пяти баллов от зоны вылета.

    В 23 проведенных турах арагонцы смогли добыть всего лишь пять викторий, шесть раз они уходили с поля ни с чем и аж 13 поединков завершили мировыми результатами.

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    • После победы дома над «Эйбаром» 1:0 еще в начале декабря, затем коллектив потерпел три «сухих» фиаско подряд, а потом дважды по 0:0 сыграл с «Понферрадиной» в гостях и «Вальядолидом» дома. Так что коллектив не может забить уже в пяти играх подряд.

    «Сарагоса» вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды по три раза побеждала и уступала, а также шесть встреч завершила вничью.

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    В первом круге эти клубы на поле «Сарагосы» голов не забили — 0:0.

    Прогноз и ставка на «Ибица» — «Сарагоса»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ибицы» — 2.11, победа «Сарагосы» — 3.72, ничья — 3.28.

    «Ибица» в последнее время много забивает, а «Сарагосе» уже пора прерывать свою «сухую» серию. Так что от данной встречи ждем хотя бы пару результативных действий.

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    «Ибица» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на футбол. В этом поединке ставим на голы
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