В понедельник, 31 января, в рамках 25-го тура второго испанского дивизиона «Ибица» на своей арене «Кан Мисес» примет «Сарагосу». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Ибица» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ибица»

«Ибица», которая только поднялась из третьего дивизиона, весьма неплохо зарекомендовала себя в Сегунде. Сейчас она идет девятой в четырех очках отставания от зоны плей-офф.

Островитяне блестяще провели все три поединка в новом году, выиграв их все. Сперва они минимально одолели в гостях 2:1 «Фуэнлабраду», после чего разгромили дома 6:2 «Алькоркон» и 5:0 «Малагу» на выезде.

До этой удачной серии «курортники» не могли победить на протяжении шести встреч подряд. В этом отрезке они поровну поделили мировые исходы и поражения, причем все без забитых мячей.

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В родных стенах «Ибица» смогла выиграть только три игры из 12, еще пять поединков она свела вничью и потерпела четыре неудачи.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, и в этом сезоне также ведет борьбу за сохранение прописки, находясь сейчас на расстоянии пяти баллов от зоны вылета.

В 23 проведенных турах арагонцы смогли добыть всего лишь пять викторий, шесть раз они уходили с поля ни с чем и аж 13 поединков завершили мировыми результатами.

После победы дома над «Эйбаром» 1:0 еще в начале декабря, затем коллектив потерпел три «сухих» фиаско подряд, а потом дважды по 0:0 сыграл с «Понферрадиной» в гостях и «Вальядолидом» дома. Так что коллектив не может забить уже в пяти играх подряд.

«Сарагоса» вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды по три раза побеждала и уступала, а также шесть встреч завершила вничью.

В первом круге эти клубы на поле «Сарагосы» голов не забили — 0:0.

Прогноз и ставка на «Ибица» — «Сарагоса»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ибицы» — 2.11, победа «Сарагосы» — 3.72, ничья — 3.28.

«Ибица» в последнее время много забивает, а «Сарагосе» уже пора прерывать свою «сухую» серию. Так что от данной встречи ждем хотя бы пару результативных действий.