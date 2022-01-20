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    «Галатасарай» немного поправит свое положение

    «Галатасарай» — «Касымпаша». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Турции, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Касымпаша»
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    «Галатасарай»
    20 января в Стамбуле на стадионе «Неф» в 22-м туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет против «Касымпашы». Игра начнется в 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Января 2022 года
    Галатасарай
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    •  Галатасарай 20:00 Касымпаша Касымпаша
  • Стамбул
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» слабо проводит этот чемпионат Турции. Сейчас он с 27 зачетными пунктами разместился всего лишь на 13 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиге. От еврозоны команда отстает на семь баллов.

    «Львы» за 21 проведенный тур смогли отпраздновать только семь выигрышей, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и восемь поединков проиграли, забили 26 голов, а пропустили на два мяча больше.

    В рамках чемпионата страны стамбульцы смогли выиграть лишь игру за 11 последних, обыграв в конце декабря дома «Антальяспор» 2:0. Минувшие же две встречи первенства они проиграли — дома 0:1 «Гиресунспору» и на выезде 0:3 «Хатайспору».

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    Из десяти домашних матчей текущего чемпионата «Галатасарай» победил в половине из них, еще три раза он был повержен и дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» с 21 зачетным пунктом находится вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

    За всю турнирную дистанцию «апачи» смогли добиться всего пяти выигрышей за 21 игру. Десять раз они были повержены и шесть встреч завершили мировыми исходами.

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    • Коллектив просто превосходно провел свои три последние игры чемпионата, выиграв их все. В этот период он на своем поле одолел 2:0 «Алтай» и 3:1«Хатайспор», а также в минувшем туре обыграл в гостях 1:0 «Гиресунспор».

    Вне родных стен в данном первенстве команда из Стамбула смогла выиграть лишь раз, еще трижды она расписывала мировые и шесть раз уступала.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью 2:2 на поле «Касымпаши», а перед этим дважды дома побеждал «Галатасарай».

    Прогноз и ставка на «Галатасарай» — «Касымпаша»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.79, победа «Касымпаши» — 4.74, ничья — 4.00.

    «Галатасарай» в родных стенах должен справиться с «Касымпашой», даже несмотря на то, что в последнее время гости только выигрывали, а хозяева не совсем убедительны.

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    «Галатасарай» — «Касымпаша»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» немного поправит свое положение
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