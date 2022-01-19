«Клермон»
«Клермон» сейчас пребывает в районе группы аутсайдеров. После удачного старта дебютант опустился на 16 место.
В предыдущем туре «Клермон» потерпел поражение. Выезд к «Монако» завершился неудачей (4:0).
Коэффициенты матча Клермон — Страсбург
«Клермон» крайне нестабилен. Команда не побеждает уже на протяжении трех матчей, к тому же отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.
Со «Страсбургом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Клермон» выиграл дважды при одной неудаче.
«Страсбург»
Эта команда стартовала крайне неудачно, однако сейчас борется за выход в еврокубки. Пока получается неплохо: «Страсбург» занимает 7 место, но имеет все шансы на подъем в пятерку.
Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 2 очка. Впрочем, у «Страсбурга» еще имеется матч в запасе.
К слову, свой последний поединок «Страсбург» вновь выиграл. На сей раз жертвой стал «Монпелье» (3:1).
Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, греют душу и подогревают мотивацию две победы к ряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.60, а на «Клермон» — за 3.10.
«Клермон» нестабилен, к тоже же откровенно убого выглядит в атаке.
«Страсбург» сейчас на ходу, и
Гости смотрятся куда сильнее дебютанта элиты, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.