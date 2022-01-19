ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 11-17 января Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ Марк КондратюкРоссийское доминирование. Морально-волевые одиночницы и первое европейское золото Кондратюка
  • 23:46
    • Вильена стал игроком «Эспаньола»
  • 00:53
    • «Фиорентина» разгромила «Дженоа»
  • 23:27
    • Левандовски — игрок года по версии ФИФА
  • 23:09
    • Названа символическая сборная мира по версии ФИФА и FIFPro
  • 22:46
    • «Наполи» всухую обыграл «Болонью»
  • 22:38
    • «Милан» потерпел поражение от «Специи»
  • 22:10
    • Тухель стал лучшим тренером года, Менди — лучший голкипер по версии ФИФА
    Все новости спорта

    «Страсбург» не оставит шансов дебютанту?

    «Клермон» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига 1, 19 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Клермон Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Гамейро
    «Клермон» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 19 Января 2022 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 21:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    «Клермон»

    «Клермон» сейчас пребывает в районе группы аутсайдеров. После удачного старта дебютант опустился на 16 место.

    В предыдущем туре «Клермон» потерпел поражение. Выезд к «Монако» завершился неудачей (4:0).

    Коэффициенты матча Клермон — Страсбург

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    «Клермон» крайне нестабилен. Команда не побеждает уже на протяжении трех матчей, к тому же отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Со «Страсбургом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Клермон» выиграл дважды при одной неудаче.

    «Страсбург»

    Эта команда стартовала крайне неудачно, однако сейчас борется за выход в еврокубки. Пока получается неплохо: «Страсбург» занимает 7 место, но имеет все шансы на подъем в пятерку.

    Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 2 очка. Впрочем, у «Страсбурга» еще имеется матч в запасе.

  • Трансферный дайджест. 11-17 января
  • Что «Барселона» будет делать с Дембеле, какую невероятную сумму «Вест Хэм» хочет за свою главную звезду, кто претендует на Дибалу и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • К слову, свой последний поединок «Страсбург» вновь выиграл. На сей раз жертвой стал «Монпелье» (3:1).

    Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, греют душу и подогревают мотивацию две победы к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.60, а на «Клермон» — за 3.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Клермон» нестабилен, к тоже же откровенно убого выглядит в атаке.

    «Страсбург» сейчас на ходу, и имеет все шансы вклиниться в группу лидеров.

    Гости смотрятся куда сильнее дебютанта элиты, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Маджер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Фегеле — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лааксонен — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Руусувуори — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Басилашвили — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Имер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зимбабве — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Малави — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кельн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гана — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Страсбург» не оставит шансов дебютанту?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры