«Клермон» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 января, начало — в 21:00 мск. «Клермон» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» сейчас пребывает в районе группы аутсайдеров. После удачного старта дебютант опустился на 16 место.

В предыдущем туре «Клермон» потерпел поражение. Выезд к «Монако» завершился неудачей (4:0).

Коэффициенты матча Клермон — Страсбург 1 3.10 X 3.50 2 2.25 Ставка

«Клермон» крайне нестабилен. Команда не побеждает уже на протяжении трех матчей, к тому же отрыв от зоны вылета составляет лишь один балл.

Все прогнозы на Лигу 1

Со «Страсбургом» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Клермон» выиграл дважды при одной неудаче.

«Страсбург»

Эта команда стартовала крайне неудачно, однако сейчас борется за выход в еврокубки. Пока получается неплохо: «Страсбург» занимает 7 место, но имеет все шансы на подъем в пятерку.

Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь 2 очка. Впрочем, у «Страсбурга» еще имеется матч в запасе.

К слову, свой последний поединок «Страсбург» вновь выиграл. На сей раз жертвой стал «Монпелье» (3:1).

Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, греют душу и подогревают мотивацию две победы к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.30, на ничью за 3.60, а на «Клермон» — за 3.10.

«Клермон» нестабилен, к тоже же откровенно убого выглядит в атаке.

«Страсбург» сейчас на ходу, и имеет все шансы вклиниться в группу лидеров .

Гости смотрятся куда сильнее дебютанта элиты, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.30.