«Хатайспор» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. «Хатайспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хатайспор»

«Хатайспор» с 32 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от четвертой позиции.

За 20 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из 10 поединков, восемь матчей они завершили побежденными и дважды делили очки со своми оппонентами.

К данной игре коллектив подходит после гостевого поражения от «Касимпаша» (1:3), идущим в зоне вылета. Перед этим же он выиграл два поединка — в первенстве и Кубке Турции.

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Важно отметить, что в пяти последних матчах во всех турнирах команда потерпела три поражения.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает всего лишь 12-е место в таблице турецкой Суперлиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 22 балла.

До позапрошлого тура у команды была безвыигрышная серия в чемпионате, которая составила семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

Она прервалась в домашнем поединке с «Антальяспором» (2:0), благодаря чему коллектив с 12-й позиции переместился в верхнюю половину таблицы.

Тем не менее, после этого он вылетел из Кубка Турции, проиграв «Денизлиспору» (3:3) по пенальти, и уступил «Гиресунспору» (0:1), после чего клуб уволил легендарного наставника Фатиха Терима.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.