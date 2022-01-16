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    «Хатайспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.80) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» идет на 12-м месте
    «Хатайспор» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. «Хатайспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Января 2022 года
    Хатайспор
  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Хатайспор»

    «Хатайспор» с 32 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от четвертой позиции.

    За 20 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из 10 поединков, восемь матчей они завершили побежденными и дважды делили очки со своми оппонентами.

    К данной игре коллектив подходит после гостевого поражения от «Касимпаша» (1:3), идущим в зоне вылета. Перед этим же он выиграл два поединка — в первенстве и Кубке Турции.

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    Важно отметить, что в пяти последних матчах во всех турнирах команда потерпела три поражения.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» занимает всего лишь 12-е место в таблице турецкой Суперлиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 22 балла.

    До позапрошлого тура у команды была безвыигрышная серия в чемпионате, которая составила семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

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    • Она прервалась в домашнем поединке с «Антальяспором» (2:0), благодаря чему коллектив с 12-й позиции переместился в верхнюю половину таблицы.

    Тем не менее, после этого он вылетел из Кубка Турции, проиграв «Денизлиспору» (3:3) по пенальти, и уступил «Гиресунспору» (0:1), после чего клуб уволил легендарного наставника Фатиха Терима.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Хатайспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Как после отставки Терима сыграет «Галатасарай»?
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