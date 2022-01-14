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    «Гент» не проиграет. Голы будут

    «Гент» — «Кортрейк». Прогноз, ставка (к.1.90) на футбол, чемпионат Бельгии, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Кортрейк»
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    Тарик Тиссаудали
    «Гент» на своём поле сыграет против «Кортрейка» в рамках 22-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 14 января, начало — 22:45 (мск). «Гент» — «Кортрейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гент»

    «Гент» находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. За 21 тур они смогли заработать 34 очка. Разница забитых/пропущенных голов у этой команды — 33/22.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Гент» демонстрировал хорошую игру, поэтому их результаты выглядят таким образом: 2 поражения, 1 ничья и 7 побед.

    В Чемпионате Бельгии «Гент» последний раз встречался с «Юнион Сент-Жиллуа», команды так и не смогли определить сильнейшего и матч закончился со счётом 0:0. За тур до этого дома «Гент» обыграл «Синт-Трёйден» (2:1), а перед эти в результативном матче потерпел поражение от «Мехелена» (4:3).

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    В четвертьфинале Кубка Бельгии «Гент» без особого труда прошел «Стандарт», матч закончился со счётом 3:1.

    В этом матче из-за травмы не сыграет Вадис Одиджа-Офоэ.

    «Кортрейк»

    «Кортрейк» расположился на 8-м месте турнирной таблицы Высшей лиги Бельгии набрав всего на 3 очка меньше «Гента» — 31. Пропускает команда так же как и противник, но забивает меньше — 26/22.

    «Кортрейк» показывал менее стабильные результаты в этом сезоне. За последние 10 матчей во всех турнирах в их активе: 4 ничьи, 2 поражения и 4 победы.

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    • В Чемпионате Бельгии после поражения от «Серкль Брюгге» (0:2) «Гент» проводит беспроигрышную серию из трёх матчей. Победы команда смогла одержать над «Хаверли Лувен» (2:1) на домашней арене, а так же в двух выездных матчах над «Остенде» (0:2) и «Серен» (0:2).

    А вот в кубковом матче против «Андерлехта» «Гент» проиграл и выбыл из борьбы. Матч получился в одни ворота и закончился со счётом 3:0.

    На поле из-за травмы не сможет выйти Паб Хабиб Гуйе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гента» можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают взять за 4.79, а победу «Кортрейка» — за 7.48.

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    Прогноз — Встречаются две равные команды чемпионата Бельгии, у которых разница в таблице всего 3 очка. Футболисты обоих клубов могут забивать, но так же часто пропускают. Команды будут бороться за победу и идти вперёд, но «Гент» всё равно выглядит сильнее и не проиграет в этом матче.

    Ставка — «Гент» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 1.90.

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    «Гент» — «Кортрейк»: прогноз, ставка (1.00), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. «Гент» не проиграет. Голы будут
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