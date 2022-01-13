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    Камерун прибавит после перерыва?

    Камерун — Эфиопия. Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, Кубок африканских наций, 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Камерун — Эфиопия
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    Венсан Абубакар
    Камерун сыграет на своем поле с Эфиопией в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:00 мск. Камерун — Эфиопия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа A 13 Января 2022 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 19:00 Эфиопия Эфиопия
  • Аддис-Абеба
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    Коэффициенты на матч Камерун — Эфиопия

  • 1
  • 1.17
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 26.00
  • Ставка!
    •

    Камерун

    Стартовали камерунцы на турнире с победы. Поединок с Буркина-Фасо (2:1) получился интересным, причем «Неукротимые львы» по ходу встречи проигрывали.

    Дубль в составе сборной Камеруна оформил Венсан Абубакар. Как и положено лидеру, форвард вел за собой партнеров.

    Наверняка камерунцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Ведь в случае победы в нем команда обеспечит себе проход в плей-офф.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Эфиопией у камерунцев складываются удачно. Из двух очных поединков «Неукротимые львы» добыли победу и сыграли вничью.

    Эфиопия

    Эфиопия стартовала неудачно. Поединок против Кабо-Верде завершился минимальным поражением.

    Причем сборная Эфиопии почти весь матч играла в численном меньшинстве. С поля был удален защитник Яред Байе, который теперь пропустит отчетный поединок.

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    • Шансов у эфиопов в этой встрече не так много. Необходимо ведь, как минимум, зацепиться за очки, иначе даже на 3 место претендовать будет сложно.

    Именно нестабильность в игре Эфиопии является ее главным бичом. Тем более, оборона команды действует не столь монолитно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.19, на ничью за 6.10, а на Эфиопию — за 19.00.

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    Камерунцы должны воспользоваться проблемами Эфиопии в обороне.

    Сборная Эфиопии крайне нестабильна.

    Камерунцы наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Фора Камеруна во 2 тайме -1.5 с коэффициентом 2.95.

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    Камерун — Эфиопия: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на футбол. Камерун прибавит после перерыва?
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