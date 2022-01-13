Камерун сыграет на своем поле с Эфиопией в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:00 мск. Камерун — Эфиопия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Стартовали камерунцы на турнире с победы. Поединок с Буркина-Фасо (2:1) получился интересным, причем «Неукротимые львы» по ходу встречи проигрывали.

Дубль в составе сборной Камеруна оформил Венсан Абубакар. Как и положено лидеру, форвард вел за собой партнеров.

Наверняка камерунцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Ведь в случае победы в нем команда обеспечит себе проход в плей-офф.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Эфиопией у камерунцев складываются удачно. Из двух очных поединков «Неукротимые львы» добыли победу и сыграли вничью.

Эфиопия

Эфиопия стартовала неудачно. Поединок против Кабо-Верде завершился минимальным поражением.

Причем сборная Эфиопии почти весь матч играла в численном меньшинстве. С поля был удален защитник Яред Байе, который теперь пропустит отчетный поединок.

Шансов у эфиопов в этой встрече не так много. Необходимо ведь, как минимум, зацепиться за очки, иначе даже на 3 место претендовать будет сложно.

Именно нестабильность в игре Эфиопии является ее главным бичом. Тем более, оборона команды действует не столь монолитно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.19, на ничью за 6.10, а на Эфиопию — за 19.00.

Камерунцы должны воспользоваться проблемами Эфиопии в обороне .

Сборная Эфиопии крайне нестабильна.

Камерунцы наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Фора Камеруна во 2 тайме -1.5 с коэффициентом 2.95.