Коэффициенты на матч Камерун — Эфиопия
Камерун
Стартовали камерунцы на турнире с победы. Поединок с Буркина-Фасо (2:1) получился интересным, причем «Неукротимые львы» по ходу встречи проигрывали.
Дубль в составе сборной Камеруна оформил Венсан Абубакар. Как и положено лидеру, форвард вел за собой партнеров.
Наверняка камерунцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Ведь в случае победы в нем команда обеспечит себе проход в плей-офф.
Матчи с Эфиопией у камерунцев складываются удачно. Из двух очных поединков «Неукротимые львы» добыли победу и сыграли вничью.
Эфиопия
Эфиопия стартовала неудачно. Поединок против Кабо-Верде завершился минимальным поражением.
Причем сборная Эфиопии почти весь матч играла в численном меньшинстве. С поля был удален защитник Яред Байе, который теперь пропустит отчетный поединок.
Шансов у эфиопов в этой встрече не так много. Необходимо ведь, как минимум, зацепиться за очки, иначе даже на 3 место претендовать будет сложно.
Именно нестабильность в игре Эфиопии является ее главным бичом. Тем более, оборона команды действует не столь монолитно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.19, на ничью за 6.10, а на Эфиопию — за 19.00.
Камерунцы
Сборная Эфиопии крайне нестабильна.
Камерунцы наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Фора Камеруна во 2 тайме -1.5 с коэффициентом 2.95.