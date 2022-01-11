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    Голевой обмен Судана и Гвинеи-Бисау?

    Судан — Гвинея-Бисау. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 11 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Судан — Гвинея-Бисау
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    Абуагла Абдалла
    Судан сыграет на своем поле с Гвинеей-Бисау в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 22:00 мск. Судан — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 11 Января 2022 года
    Судан
  • Хартум
    •  Судан 22:00 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау
  • Бисау
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    Коэффициенты на матч Судан — Гвинея-Бисау

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    Сборная Судана

    Суданцы провалили квалификацию на Чемпионат мира. В своей группе команда заняла последнее 4 место.

    Мало того, в 6 матчах сборная Судана забила только 5 мячей. В свои ворота пропущено целых 12.

    Вот и в этом турнире команде придется крайне нелегко, особенно с учетом наличия в группе сильных соперников. А вот за третье место Судан наверняка поборется.

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    Интересно, что в квалификации на Мундиаль Судан играл как раз в группе с Гвинеей-Бисау. В первом матче суданцы уступили (2:4), а затем расписали сухую мировую.

    Сборная Гвинеи-Бисау

    Эта сборная никогда не считалась авторитетной в африканском футболе. Правда, роль команды-загадки неоднократно помогала сборной Гвинеи-Бисау.

    В квалификации на Мундиаль Гвинея-Бисау заняла второе место в своей группе, уступив лишь марокканцам. К тому же 11 пропущенных мячей в 6 матчах говорят о проблемах в обороне.

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    • Правда, в этой встрече Гвинея-Бисау видится фаворитом. Здесь и удачные очные встречи с суданцами, и неплохой уровень игры команды.

    В атаке команды особый расчет ложится на Пикети. Опытный форвард способен в одиночку решить исход противостояния.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Гвинею-Бисау за 2.40, на ничью за 3.00, а на Судан — за 3.30.

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    Суданцы испытывают трудности в обороне.

    Гвинея-Бисау не так давно успешно противостояла Судану.

    Примерное равные по классу оппоненты наверняка будут искать свой шанс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    Судан — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен Судана и Гвинеи-Бисау?
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