Судан сыграет на своем поле с Гвинеей-Бисау в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 22:00 мск. Судан — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Судана

Суданцы провалили квалификацию на Чемпионат мира. В своей группе команда заняла последнее 4 место.

Мало того, в 6 матчах сборная Судана забила только 5 мячей. В свои ворота пропущено целых 12.

Вот и в этом турнире команде придется крайне нелегко, особенно с учетом наличия в группе сильных соперников. А вот за третье место Судан наверняка поборется.

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Интересно, что в квалификации на Мундиаль Судан играл как раз в группе с Гвинеей-Бисау. В первом матче суданцы уступили (2:4), а затем расписали сухую мировую.

Сборная Гвинеи-Бисау

Эта сборная никогда не считалась авторитетной в африканском футболе. Правда, роль команды-загадки неоднократно помогала сборной Гвинеи-Бисау.

В квалификации на Мундиаль Гвинея-Бисау заняла второе место в своей группе, уступив лишь марокканцам. К тому же 11 пропущенных мячей в 6 матчах говорят о проблемах в обороне.

Правда, в этой встрече Гвинея-Бисау видится фаворитом. Здесь и удачные очные встречи с суданцами, и неплохой уровень игры команды.

В атаке команды особый расчет ложится на Пикети. Опытный форвард способен в одиночку решить исход противостояния.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Гвинею-Бисау за 2.40, на ничью за 3.00, а на Судан — за 3.30.

Суданцы испытывают трудности в обороне .

Гвинея-Бисау не так давно успешно противостояла Судану.

Примерное равные по классу оппоненты наверняка будут искать свой шанс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.