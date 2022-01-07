«Бавария» сыграет на своем поле против менхенгладбахской «Боруссии» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 января в Мюнхене, начало — в 22:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» ожидаемо завершила первый круг Бундеслиги на первом месте, набрав в 17-ти матчах 43 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков.

Победная серия «Баварии» на данный момент составляет семь очков. В двух предыдущих матчах команда Юлиана Нагельсманна забила девять мячей.

На своем поле «Бавария» тоже выиграла семь предыдущих матчей, при этом забив 21 мяч. Уже сейчас всем ясно, что в Германии снова не будет нового чемпиона.

Все прогнозы на Бундеслигу

Ближайший матч пропустит Люка Эрнандес. Французский защитник заразился коронавирусом. Кроме того, сомнительные тесты у Лероя Сане и Дайо Упамекано.

«Боруссия» М

«Боруссия» тем временем слабо провела первую часть чемпионата Германии. После 17-ти туров клуб из Менхенгладбаха находится на 14-й строчке, рядом с зоной вылета.

Безвыигрышная серия команды Ади Хюттера составляет пять матчей. При этом в четырех случаях «Боруссия» проиграла.

Самым болезненным стало домашнее поражение от «Фрайбурга» со счетом 0:6. Все шесть мячей соперник забил до перерыва. Как говорится, и такое бывает.

Кроме того, в декабре «Боруссия» проиграла «Лейпцигу» и «Айнтрахту», от которых получила в общей сложности семь мячей.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 7.00, а победу «Боруссии» — за 11.00.

У «Баварии» ранее в этом сезоне было два непростых матча против Гладбаха. Первый завершился вничью 1:1, а во втором Рекордмайстер проиграл сопернику в рамках Кубка Германии со счетом 0:5.

Очевидно, что «Бавария» будет настроена на реванш. Слабо верится, что «Боруссия» снова не проиграет действующему чемпиону.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-2,5) за 2.58.