Встреча 19-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» состоится 26 декабря на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). Матч начнется в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

После смены на тренерском мостике команда заметно прибавила, в 6 последних матчах чемпионата «Астон Вилла» одержала 4 победы, проиграв 2 раза.

В начале декабря бирмингемцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:2), после чего на своем поле обыграли «Лестер» (2:1).

Выезд в гости к «Ливерпулю» завершился для команды Стивена Джеррарда поражением со счетом 0:1, а в последнем матче она на выезде победила «Норвич» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 17 матчей АПЛ «Астон Вилла» с 22 очками на 10-м месте. Разница мячей 23-25, Олли Уоткинс забил 5 голов. Не сыграют Накамба и Траоре, под вопросом Самсон, Стиир и Дэвис.

«Челси»

Подопечные Томаса Тухеля потеряли лидерство в АПЛ, в 4 предыдущих матчах турнира команда сумела победить только в 1 игре — в начале декабря лондонцы дома одолели «Лидс» (3:2).

Затем «синие» на своем поле обменялись голами в матче с «Эвероном» (1:1), а на выезде разошлись миром с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

В последнем матче «Челси» не без труда обыграл на выезде «Брентфорд» (2:0) благодаря автоголу и пенальти, и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Календарь и таблица АПЛ

После 18 матчей АПЛ «Челси» с 38 очками на 3-м месте. Разница мячей 39-12, Мэйсон Маунт забил 7 голов. Не сыграют Хаверц и Чилуэлл, под вопросом Лофтус-Чик и Жоржиньо.

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллу» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Челси» — 1.70.

В первом круге «Челси» разгромил «Виллу» со счетом 3:0, а в 3-м раунде Кубка лиги прошел бирмингемцев по пенальти (1:1, 5:4). В Бирмингеме лондонцы выиграли 3 из последних выездных матчей и дважды проиграли.

На своем поле в чемпионате у подопечных Стивена Джеррарда в 6 последних играх 3 победы и 3 поражения, а «Челси» не выигрывает на выезде два матча подряд. Прогнозируем, что «Челси» не проиграет .