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    Сумеет ли команда Джеррарда сдержать «Челси»?

    «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Челси»
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    «Челси»
    Встреча 19-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси» состоится 26 декабря на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). Матч начнется в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Астон Вилла — Челси

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    После смены на тренерском мостике команда заметно прибавила, в 6 последних матчах чемпионата «Астон Вилла» одержала 4 победы, проиграв 2 раза.

    В начале декабря бирмингемцы дома уступили «Манчестер Сити» (1:2), после чего на своем поле обыграли «Лестер» (2:1).

    Выезд в гости к «Ливерпулю» завершился для команды Стивена Джеррарда поражением со счетом 0:1, а в последнем матче она на выезде победила «Норвич» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 17 матчей АПЛ «Астон Вилла» с 22 очками на 10-м месте. Разница мячей 23-25, Олли Уоткинс забил 5 голов. Не сыграют Накамба и Траоре, под вопросом Самсон, Стиир и Дэвис.

    «Челси»

    Подопечные Томаса Тухеля потеряли лидерство в АПЛ, в 4 предыдущих матчах турнира команда сумела победить только в 1 игре — в начале декабря лондонцы дома одолели «Лидс» (3:2).

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    • Затем «синие» на своем поле обменялись голами в матче с «Эвероном» (1:1), а на выезде разошлись миром с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

    В последнем матче «Челси» не без труда обыграл на выезде «Брентфорд» (2:0) благодаря автоголу и пенальти, и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «Челси» с 38 очками на 3-м месте. Разница мячей 39-12, Мэйсон Маунт забил 7 голов. Не сыграют Хаверц и Чилуэлл, под вопросом Лофтус-Чик и Жоржиньо.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллу» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Челси» — 1.70.

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    В первом круге «Челси» разгромил «Виллу» со счетом 3:0, а в 3-м раунде Кубка лиги прошел бирмингемцев по пенальти (1:1, 5:4). В Бирмингеме лондонцы выиграли 3 из последних выездных матчей и дважды проиграли.

    На своем поле в чемпионате у подопечных Стивена Джеррарда в 6 последних играх 3 победы и 3 поражения, а «Челси» не выигрывает на выезде два матча подряд. Прогнозируем, что «Челси» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.95 и ТБ 2,5 за 2.00.

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    «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли команда Джеррарда сдержать «Челси»?
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