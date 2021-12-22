«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ потерял важнейших два пункта. Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) увеличила отставание от лидера «Манчестер Сити» до трех очков.

А вот в Кубке английской лиге мерсисайдцы намерены побороться за трофей. Тем паче, потенциальный конкурент в виде команды Хосепа Гвардиолы уже вылетел из турнира.

Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Коронавирусная инфекция плюс травмы ряда игроков никак не позволяют Юргену Клоппу рассчитывать на полную обойму.

Все прогнозы на футбол

С «лисами» мерсисайдцы в последнее время играют весьма удачно. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» выиграл три раза, уступив только однажды.

«Лестер»

«Лисы» в нынешнем сезоне пока не демонстрируют отличных результатов. Нынешнее 9 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.

Между тем, от команды всегда требуют чуть ли не максимума при любой диспозиции. Причем даже без оглядки на кадровые проблемы, всерьез захлестнувшие «Лестер».

В минувшем туре «лисы» уверенно переиграли «Ньюкасл» (4:0). Причем в последнее время в матчах с участием команды всегда высокая результативность.

Зато в составе «лис» имеются серьезные козыри в виде Патсона Даки, и, конечно же, Джейми Варди. Эти парни способны создать проблемы любому оппоненту.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.65, на ничью за 4.10, а на «Лестер» — за 5.00.

Мерсисайдцы слишком зависимы от формы своего лидера Мохаммеда Салаха .

«Лестер», несмотря на все свои проблемы, способен настроиться на отдельно взятый поединок.

Потеря очков в чемпионате может болезненно сказаться на игре хозяев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Лестера», поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.