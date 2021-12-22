ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дембеле (справа) едва не стал героем матча«Барселона» не так плоха, как кажется Станислав Черчесов Новый вызов для Черчесова. «Полевой командир» нашел команду своего калибра Томас ТухельАПЛ не стали останавливать из-за коронавируса. Все главные подробности
  • 01:27
    • «Севилья» в меньшинстве удержала ничью с «Барселоной»
  • 23:17
    • «Спартак» подписал форварда сборной Ямайки Николсона
  • 00:58
    • «Арсенал» разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал Кубка английской Лиги
  • 00:39
    • «Ювентус» обыграл «Кальяри» в Турине
  • 21:52
    • «Сочи» в овертайме одолел «Динамо», Точицкий оформил дубль
  • 21:28
    • «Ак Барс» разгромил «Трактор» на домашней арене
  • 20:19
    • «Салернитана» покинет Серию А 1 января, если не найдёт нового покупателя
    Все новости спорта

    «Лестер» огорошит мерсисайдцев?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Кубка английской лиги 22 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Лестер Сити
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патсон Дака
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Лестер

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ потерял важнейших два пункта. Ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) увеличила отставание от лидера «Манчестер Сити» до трех очков.

    А вот в Кубке английской лиге мерсисайдцы намерены побороться за трофей. Тем паче, потенциальный конкурент в виде команды Хосепа Гвардиолы уже вылетел из турнира.

    Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Коронавирусная инфекция плюс травмы ряда игроков никак не позволяют Юргену Клоппу рассчитывать на полную обойму.

    Все прогнозы на футбол

    С «лисами» мерсисайдцы в последнее время играют весьма удачно. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» выиграл три раза, уступив только однажды.

    «Лестер»

    «Лисы» в нынешнем сезоне пока не демонстрируют отличных результатов. Нынешнее 9 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.

    Между тем, от команды всегда требуют чуть ли не максимума при любой диспозиции. Причем даже без оглядки на кадровые проблемы, всерьез захлестнувшие «Лестер».

  • Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 18-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было
  • 19/12/2021

    • В минувшем туре «лисы» уверенно переиграли «Ньюкасл» (4:0). Причем в последнее время в матчах с участием команды всегда высокая результативность.

    Зато в составе «лис» имеются серьезные козыри в виде Патсона Даки, и, конечно же, Джейми Варди. Эти парни способны создать проблемы любому оппоненту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.65, на ничью за 4.10, а на «Лестер» — за 5.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мерсисайдцы слишком зависимы от формы своего лидера Мохаммеда Салаха.

    «Лестер», несмотря на все свои проблемы, способен настроиться на отдельно взятый поединок.

    Потеря очков в чемпионате может болезненно сказаться на игре хозяев. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Лестера», поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шеньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сассуоло — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венеция — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Верона — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лестер» огорошит мерсисайдцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры