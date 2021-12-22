«Верона» сыграет на своём поле с «Фиорентиной» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 22 декабря, начало — 20:30 (мск) «Верона» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

У «Вероны» выдался очень неудачный отрезок в результате которого команда опустилась на 13-е место в турнирной таблице Серии А. Отставание «жёлто-синих» от зоны еврокубков составляет 8 очков.

Сначала «Верона» не справилась в домашнем матче чемпионата с «Аталантой» — 1:2. А затем не сумела выжить в Кубке Италии, проиграв на своём поле матч 1/16 финала «Эмполи» 3:4. Выездной поединок с «Торино» тоже сложился неудачно — 1:0.

В этом матче команде не помогут — Федерико Чеккерини, Джанлука Фработта, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович.

«Фиорентина»

«Фиорентина» не проигрывает уже 5, включая кубковый поединок, матчей кряду и занимает в турнирной таблице чемпионата 6-е место. От зоны Лиги чемпионов, топ-4, всего 6 очков.

Ярким получился поединок против «Болоньи» (3:2) на выезде. Победа над «Салернитаной» получилась разгромной (4:0). А вот во встрече против «Сассуоло» пришлось постараться, чтобы заработать ничью (2:2).

Из-за красной карточки матч пропустит Кристиано Бираги.

Прогноз и ставка

На «Верону» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победа «Фиорентины» — за 2.37.

Прогноз - «Верона» в последнее время выглядит неуверенно, чем наверняка постарается воспользоваться «Фиорентина». Серьезного отрыва от конкурентов у «фиалок» нет, борьба за путевку в еврокубки ожидается очень сложной, так что права на ошибку у них нет — набрать 3 очка гостям вполне по силам.

Ставка — Победа «Фиорентины» за 2.37.