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    Фриульцы выиграют третий матч подряд

    «Удинезе» — «Салернитана». Прогноз и ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Италии, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Салернитана»
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    Жерар Деулофеу
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Салернитаны» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:30 мск. «Удинезе» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 20:30 Салернитана Салернитана
  • Италия. Кубок
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    Коэффициенты на матч Удинезе — Салернитана

  • 1
  • 1.45
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  • 4.50
  • 2
  • 7.10
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Удинезе» выиграл свои две последние игры с крупным счетом по 4:0. Сперва в этом отрезке они разгромили дома «Кротоне» в Кубке Италии, а затем одолели в гостях «Кальяри» в чемпионате.

    Перед этим фриульцы не побеждали на протяжении пяти матчей, которые все пришлись на Серию А. В этот период они потерпели два фиаско (оба на выезде) и три встречи свели вничью.

    В турнирной таблице итальянского первенства «маленькие зебры» с 20 зачетными пунктами разместились на 14 позиции, оторвавшись уже от зоны вылет на десять баллов.

    Календарь и таблица Серии А

    11 из 20 общих пунктов «Удинезе» заработал как раз в родных стенах. Коллектив добился двух викторий, столько же раз он был повержен и пять игр завершил мировыми исходами.

    «Салернитана»

    «Салернитана» наверняка вернется по итогам этого сезона обратно в Серию Б. На текущий момент она замыкает турнирную таблицу, набрав в 18 играх только восемь баллов.

    «Морские коньки» в этом первенстве смогли не проиграть только в четырех случаях, дважды победив и два раза сыграв вничью. Также они само меньше забили (11 голов) и больше всех пропустили — 42 мяча.

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    • Последний раз аутсайдер набирал очки еще в конце ноября, сыграв тогда вничью с соседом по турнирке «Кальяри» 1:1. после этого он проиграл пять игр подряд и не забил в них ни одного гола.

    В минувшем туре «Салернитана» в родных стенах была бита «Интером» 0:5. На выезде она набрала равно половину своих баллов, раз победив, раз сыграв вничью и проиграв семь встреч.

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    Последний раз эти клубы играли еще в сезоне 1998/99. И тогда дважды выиграли фриульцы — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Удинезе» — 1.45, победа «Салернитаны» — 7.70, ничья — 4.60.

    Фриульцы отлично провели свои две последние игры и будут настроены продлить свою удачную серию. К тому же соперник у них для этого подходящий, забивающий голы крайне редко. В общем, ставим на «сухую» викторию хозяев.

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    «Удинезе» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. Фриульцы выиграют третий матч подряд
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