«Удинезе» сыграет на своем поле с «Салернитаны» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:30 мск. «Удинезе» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» выиграл свои две последние игры с крупным счетом по 4:0. Сперва в этом отрезке они разгромили дома «Кротоне» в Кубке Италии, а затем одолели в гостях «Кальяри» в чемпионате.

Перед этим фриульцы не побеждали на протяжении пяти матчей, которые все пришлись на Серию А. В этот период они потерпели два фиаско (оба на выезде) и три встречи свели вничью.

В турнирной таблице итальянского первенства «маленькие зебры» с 20 зачетными пунктами разместились на 14 позиции, оторвавшись уже от зоны вылет на десять баллов.

Календарь и таблица Серии А

11 из 20 общих пунктов «Удинезе» заработал как раз в родных стенах. Коллектив добился двух викторий, столько же раз он был повержен и пять игр завершил мировыми исходами.

«Салернитана»

«Салернитана» наверняка вернется по итогам этого сезона обратно в Серию Б. На текущий момент она замыкает турнирную таблицу, набрав в 18 играх только восемь баллов.

«Морские коньки» в этом первенстве смогли не проиграть только в четырех случаях, дважды победив и два раза сыграв вничью. Также они само меньше забили (11 голов) и больше всех пропустили — 42 мяча.

Последний раз аутсайдер набирал очки еще в конце ноября, сыграв тогда вничью с соседом по турнирке «Кальяри» 1:1. после этого он проиграл пять игр подряд и не забил в них ни одного гола.

В минувшем туре «Салернитана» в родных стенах была бита «Интером» 0:5. На выезде она набрала равно половину своих баллов, раз победив, раз сыграв вничью и проиграв семь встреч.

Последний раз эти клубы играли еще в сезоне 1998/99. И тогда дважды выиграли фриульцы — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Удинезе» — 1.45, победа «Салернитаны» — 7.70, ничья — 4.60.

Фриульцы отлично провели свои две последние игры и будут настроены продлить свою удачную серию. К тому же соперник у них для этого подходящий, забивающий голы крайне редко. В общем, ставим на «сухую» викторию хозяев.