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    Победит ли «Фрайбург» «Байер» в битве за ЛЧ?

    «Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Бундеслига, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Байер»
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    «Байер» занимает третье место
    Встреча 17-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Байером» состоится 19 декабря. Матч на «Европа Парк» во Фрайбурге начнется в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч Фрайбург — Байер

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает пятое место в Бундеслиге заработав 26 очков. За последние пять туров чемпионата Германии «Фрайбург» одержал одну победу, обыграв «Гладбах» (6:0).

    Также у клуба было три поражения — от «Хоффенхайма» (1:0), «Бохума» (2:1), «Айнтрахта Ф» (0:2) — и одна ничья — с «Унион Берлином» (0:0).

    Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Теперь они принимают одного из своих конкурентов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Отставание от топ-4 составляет лишь один балл, от грядущего соперника — два.

    «Байер»

    «Байер» находится среди лидеров чемпионата Германии и занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 28 очков.

    недавно «Леверкузен» выдал шикарную серию без поражений в шести матчах чемпионата и Лиге Европы. Благодаря этому он и закрепился в зоне ЛЧ.

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  • 13/12/2021

    • Тем не менее, в последних трех поединках «Фармацевты» не знают вкуса побед при двух поражениях и одной ничьей.

    В случае поражения в грядущем туре и победы «Хоффенхайма» демонстрирующий не лучшую форму коллектив выпадет из зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Фрайбург» — «Байер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Победит ли «Фрайбург» «Байер» в битве за ЛЧ?
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