Встреча 17-го тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Байером» состоится 19 декабря. Матч на «Европа Парк» во Фрайбурге начнется в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает пятое место в Бундеслиге заработав 26 очков. За последние пять туров чемпионата Германии «Фрайбург» одержал одну победу, обыграв «Гладбах» (6:0).

Также у клуба было три поражения — от «Хоффенхайма» (1:0), «Бохума» (2:1), «Айнтрахта Ф» (0:2) — и одна ничья — с «Унион Берлином» (0:0).

Команда имеет проблемы с реализацией в последних встречах, при этом ошибки в обороне никуда не делись. Теперь они принимают одного из своих конкурентов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отставание от топ-4 составляет лишь один балл, от грядущего соперника — два.

«Байер»

«Байер» находится среди лидеров чемпионата Германии и занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 28 очков.

недавно «Леверкузен» выдал шикарную серию без поражений в шести матчах чемпионата и Лиге Европы. Благодаря этому он и закрепился в зоне ЛЧ.

Тем не менее, в последних трех поединках «Фармацевты» не знают вкуса побед при двух поражениях и одной ничьей.

В случае поражения в грядущем туре и победы «Хоффенхайма» демонстрирующий не лучшую форму коллектив выпадет из зоны Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.