«Андорра» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 21:00 мск. «Андорра» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андорра»

«Андорра» выступает в третьем по силе дивизионе Испании. И шансы на подъем в Сегунду у команды имеются.

Вот и в минувшем туре «Андорра» добыл три очка. На выезде команда оставила ни с чем «Кастельон» (1:3), и поднялась на 4 место.

В своем дивизионе команда выделяется мощной атакой (27 мячей). При этом отставание от лидера Примеры РФЕФ составляет всего три очка.

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Поединок с полпредом элиты — прекрасный шанс показать себя на всю страну. Тем паче, соперник вполне может недооценить андердога.

«Сельта»

Эта команда все никак не может побороться за высокие места. Клуб из Виго то болтается внизу турнирной таблицы, то пребывает в районе ее экватора.

«Сельта» сейчас находится на 13 месте. А вот с атакой все никак не ладится: всего 17 забитых мячей в 17 матчах Примеры.

К слову, в минувшем туре команда добыла один пункт. На выезде «Сельта» заключила мировое соглашение с «Мальоркой» (0:0).

«Сельта» наверняка сыграет с позиции силы. Впрочем, наверняка гости сыграют в Андорре не в самом оптимальном составе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.37, на ничью за 4.86, а на «Андорру» — за 8.20.

«Андорра» имеет серию из четырех побед подряд в чемпионате.

Гости забивают маловато, но существенно превосходят соперника в классе .

Представитель Примеры крайне нестабилен, и вполне может испытать трудности в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.13.