ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы «Бавария» — «Барселона»Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
  • 08:09
    • Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
  • 00:27
    • Сборная России примет Польшу на стадионе «Лужники»
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Ювентус»?

    «Венеция» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.05) и ставка на футбол, чемпионат Италии, 11 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Венеция Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус» выиграл три последних матча
    «Венеция» будет принимать «Ювентус» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 декабря на «Пьерлуиджи Пенцо». Начало — в 20:00 мск. «Венеция» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 11 Декабря 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    Коэффициенты на матч Венеция — Ювентус

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
    •

    «Венеция»

    «Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с тремя поражениемя кряду.

    «Горожане» неудачно провели конец осени — начало зимы, когда одержали одну победу в пяти последних поединках.

    Этот единственный выигрыш состоялся 21 ноября в гостевом матче против «Болоньи» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти туров. Сейчас в активе «Старой синьоры» 27 очков.

    Ранее были поражения от «Челси» и «Аталантой», которые в очередной раз подтвердили, что текущий сезон, скорее всего, будет для «бьянконери» не лучше, чем прошлый.

  • «Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • Отправят ли снова клуб в Серию B?
  • 01/12/2021

    • На прошлой неделе туринцы одержали гостевую победу над «Салернитаной» — 2:0. В последнем туре им удалось переиграть с аналогичным счетом «Дженоа» дома.

    На текущей неделе коллектив минимальном одолел «Мальме» (1:0) на своем поле и вышел с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем самым он выиграл три последних матча во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мариуполь — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Северсталь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кёльн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Венеция» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Ювентус»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры