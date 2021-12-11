«Венеция» будет принимать «Ювентус» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 декабря на «Пьерлуиджи Пенцо». Начало — в 20:00 мск. «Венеция» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с тремя поражениемя кряду.

«Горожане» неудачно провели конец осени — начало зимы, когда одержали одну победу в пяти последних поединках.

Этот единственный выигрыш состоялся 21 ноября в гостевом матче против «Болоньи» (1:0).

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Отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти туров. Сейчас в активе «Старой синьоры» 27 очков.

Ранее были поражения от «Челси» и «Аталантой», которые в очередной раз подтвердили, что текущий сезон, скорее всего, будет для «бьянконери» не лучше, чем прошлый.

На прошлой неделе туринцы одержали гостевую победу над «Салернитаной» — 2:0. В последнем туре им удалось переиграть с аналогичным счетом «Дженоа» дома.

На текущей неделе коллектив минимальном одолел «Мальме» (1:0) на своем поле и вышел с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем самым он выиграл три последних матча во всех турнирах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.