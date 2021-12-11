Коэффициенты на матч Венеция — Ювентус
«Венеция»
«Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с тремя поражениемя кряду.
«Горожане» неудачно провели конец осени — начало зимы, когда одержали одну победу в пяти последних поединках.
Этот единственный выигрыш состоялся 21 ноября в гостевом матче против «Болоньи» (1:0).
Отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.
«Ювентус»
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 16-ти туров. Сейчас в активе «Старой синьоры» 27 очков.
Ранее были поражения от «Челси» и «Аталантой», которые в очередной раз подтвердили, что текущий сезон, скорее всего, будет для «бьянконери» не лучше, чем прошлый.
На прошлой неделе туринцы одержали гостевую победу над «Салернитаной» — 2:0. В последнем туре им удалось переиграть с аналогичным счетом «Дженоа» дома.
На текущей неделе коллектив минимальном одолел «Мальме» (1:0) на своем поле и вышел с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тем самым он выиграл три последних матча во всех турнирах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.