«Партизан» сыграет на своем поле с «Анортосисом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Партизан» — «Анортосис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

«Партизан» еще не решил вопрос выхода в плей-офф. Первое место сербам уже не покорится, но свое второе команда должна отстоять.

«Гробари», как все четыре (!) команды квартета B, забили лишь 5 мячей. Как бы там ни было, в родных стенах сербы наверняка постараются победить.

В последнем матче своего чемпионата «Партизан» добыл важнейшую победу. Лидер обыграл «Нови Пазар» со счетом 2:0.

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На Кипре «Партизан» довольно уверенно расправился с «Анортосисом» (0:2). Наверняка подобный сценарий будет и в этой встрече.

«Анортосис»

У киприотов есть теоретический шанс запрыгнуть на второе место. Для этого нужно выиграть у «Партизана», при этом, чтобы «Флора» не переиграла «Гент».

Безусловно, одно дело делать расчет, другое — добиваться результата. Так что «Анортосис» должен постараться совершить настоящий футбольный подвиг.

В предыдущем матче своего чемпионата «Анортосис» уступил «Паеку» (2:3). При этом команда занимает крайне низкое для себя 8 место.

В чемпионате Кипра команда неплохо атакует (15 мячей). Однако проблемы в обороне никуда не деваются, и именно их следует считать определяющим фактором неудач.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.45, на ничью за 4.44, а на «Анортосис» — за 7.10.

«Гробари» превосходят соперника в классе , и мотивированы сохранить за собой второе место в группе.

«Анортосис» сыграет вторым номером, но проблемы в обороне не позволят сдержать натиск хозяев.

Сербы превосходят соперника в классе, что и докажут со стартовых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Партизана» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.