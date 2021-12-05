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    Сможет ли «Портленд» остановить «Реал»?

    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк». Прогноз (к. 1.97) и ставки на плей-офф МЛС 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк»
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    «Портленд» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле
    «Портленд Тимберс» сыграет на своем поле против «Реал Солт Лэйк» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 02:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд Тимберс»

    «Портленд» завершил регулярный сезон на четвертом месте в таблице Западной конференции.

    В первом раунде плей-офф «Тимберс» одержали победу над «Миннесотой» (3:1). Соперник быстро открыл счет, но команда Джованни Саваресе без проблем сделала камбэк.

    В четвертьфинале у «Портленда» был непростой матч против «Колорадо Рэпидс». Автором единственного и победного гола стал Ларрис Мабиала, которому удалось отличиться и в игре с «Миннесотой».

    «Портленд» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Реал Солт Лэйк»

    «Реал» в регулярном чемпионате финишировал седьммым на Западе, вырвав путевку в плей-офф в самый последний момент.

    В 1/8 финала клуб из Юты стал автором сенсации, обыграв «Сиэтл Саундерс». «Реал» одержал победу в серии пенальти.

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    В четвертьфинале команда Пабло Мастроени выиграла у «Спортинг Канзас-Сити» (2:1). Решающий гол «Реал» забил в компенсированное время.

    «Реал» выиграл четыре предыдущих матча в гостя, хотя до этого в течение всего сезона на лучшим образом выступал на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Портленд» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Реала» — за 3.82.

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    Ранее в этом году «Портленд» трижды выигрывал у «Реала». При этом в двух домашних матчах «Тимберс» забили в общей сложности девять мячей.

    Скорее всего, «Портленд» остановит одну из главных сенсаций текущего плей-офф в МЛС.

    Ставка — победа «Портленда» за 1.97.

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    «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Портленд» остановить «Реал»?
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