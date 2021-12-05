«Портленд Тимберс» сыграет на своем поле против «Реал Солт Лэйк» в рамках 1/2 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 02:30 мск. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберс»

«Портленд» завершил регулярный сезон на четвертом месте в таблице Западной конференции.

В первом раунде плей-офф «Тимберс» одержали победу над «Миннесотой» (3:1). Соперник быстро открыл счет, но команда Джованни Саваресе без проблем сделала камбэк.

В четвертьфинале у «Портленда» был непростой матч против «Колорадо Рэпидс». Автором единственного и победного гола стал Ларрис Мабиала, которому удалось отличиться и в игре с «Миннесотой».

«Портленд» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Реал Солт Лэйк»

«Реал» в регулярном чемпионате финишировал седьммым на Западе, вырвав путевку в плей-офф в самый последний момент.

В 1/8 финала клуб из Юты стал автором сенсации, обыграв «Сиэтл Саундерс». «Реал» одержал победу в серии пенальти.

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В четвертьфинале команда Пабло Мастроени выиграла у «Спортинг Канзас-Сити» (2:1). Решающий гол «Реал» забил в компенсированное время.

«Реал» выиграл четыре предыдущих матча в гостя, хотя до этого в течение всего сезона на лучшим образом выступал на выезде.

Прогноз и ставка

На «Портленд» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Реала» — за 3.82.

Ранее в этом году «Портленд» трижды выигрывал у «Реала». При этом в двух домашних матчах «Тимберс» забили в общей сложности девять мячей.

Скорее всего, «Портленд» остановит одну из главных сенсаций текущего плей-офф в МЛС.

Ставка — победа «Портленда» за 1.97.