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    Поднимется ли «Ницца» на второе место?

    «Ницца» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига 1, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Страсбург»
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    «Ницца» идет на четвертой строчке
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Страсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:00 мск. «Ницца» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Декабря 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Ницца — Страсбург

  • 1
  • 1.85
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  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает четвертое место в чемпионате Франции. В 16-ти матчах клуб с Лазурного берега набрал 27 очков и на два балла отстает от второго «Марселя».

    Как и ожидалось, «Орлы» сделали большой шаг вперед после назначения главным тренером Кристофа Гальтье.

    Но стабильности «Ницце» пока все же не хватает. В позапрошлом туре команда неожиданно уступила на своем поле «Метцу», а в начале месяца проиграла «Монпелье».

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    Также ей удалось отобрать очки у ПСЖ в прошлом туре — 0:0. Теперь у коллектива только одна победа в четырех последних поединках.

    «Страсбург»

    «Страсбург» находится на шестом месте после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 23 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь четыре балла.

    Команда в 11 предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном» еще в сентябре и октябре.

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    • В последних пяти поединках коллектив и вовсе не знает поражений. Правда, лишь в двух матчах он одержал победы.

    «Страсбург» забил 31 гол в 16 поединках чемпионата Франции — почти два мяча в среднем за игру. Больше клуба забил лишь ПСЖ — 35.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет больше 2,5 голов за 2,25.

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    «Ницца» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ницца» на второе место?
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