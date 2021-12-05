Коэффициенты на матч Ницца — Страсбург
«Ницца»
«Ницца» занимает четвертое место в чемпионате Франции. В 16-ти матчах клуб с Лазурного берега набрал 27 очков и на два балла отстает от второго «Марселя».
Как и ожидалось, «Орлы» сделали большой шаг вперед после назначения главным тренером Кристофа Гальтье.
Но стабильности «Ницце» пока все же не хватает. В позапрошлом туре команда неожиданно уступила на своем поле «Метцу», а в начале месяца проиграла «Монпелье».
Также ей удалось отобрать очки у ПСЖ в прошлом туре — 0:0. Теперь у коллектива только одна победа в четырех последних поединках.
«Страсбург»
«Страсбург» находится на шестом месте после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 23 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь четыре балла.
Команда в 11 предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном» еще в сентябре и октябре.
В последних пяти поединках коллектив и вовсе не знает поражений. Правда, лишь в двух матчах он одержал победы.
«Страсбург» забил 31 гол в 16 поединках чемпионата Франции — почти два мяча в среднем за игру. Больше клуба забил лишь ПСЖ — 35.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет больше 2,5 голов за 2,25.