«Ницца» сыграет на своем поле с «Страсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:00 мск. «Ницца» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает четвертое место в чемпионате Франции. В 16-ти матчах клуб с Лазурного берега набрал 27 очков и на два балла отстает от второго «Марселя».

Как и ожидалось, «Орлы» сделали большой шаг вперед после назначения главным тренером Кристофа Гальтье.

Но стабильности «Ницце» пока все же не хватает. В позапрошлом туре команда неожиданно уступила на своем поле «Метцу», а в начале месяца проиграла «Монпелье».

Все прогнозы на Лигу 1

Также ей удалось отобрать очки у ПСЖ в прошлом туре — 0:0. Теперь у коллектива только одна победа в четырех последних поединках.

«Страсбург»

«Страсбург» находится на шестом месте после 16-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 23 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь четыре балла.

Команда в 11 предыдущих матчах потерпел всего лишь два поражения. Это были матчи с «Лиллем» и «Ренном» еще в сентябре и октябре.

В последних пяти поединках коллектив и вовсе не знает поражений. Правда, лишь в двух матчах он одержал победы.

«Страсбург» забил 31 гол в 16 поединках чемпионата Франции — почти два мяча в среднем за игру. Больше клуба забил лишь ПСЖ — 35.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет больше 2,5 голов за 2,25.