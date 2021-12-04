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    «Карабах» начнет без увертюр?

    «Карабах» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Азербайджана, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сабах»
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    Филип Озобич
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:15 мск. «Карабах» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» сейчас выглядит весьма неплохо. Вполне вероятно, что у команды не будет достойных конкурентов в борьбе за чемпионство.

    Правда, отрыв от ближайшего преследователя «Зири» на данный момент составляет только 5 очков. Зато атака «Карабаха» на первом месте в чемпионате по результативности — 23 мяча.

    В минувшем туре «Карабах» не смог взять привычные три пункта. Сухая ничья в выездной встрече с «Габалой» вряд ли может считаться приобретением.

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    Команда Гурбана Гурбанова не проигрывает с конца октября. Лучшим ее бомбардиром в чемпионате является опытный Филип Озобич, отличившийся 6 раз.

    «Сабах»

    Бакинцы безобразно начали чемпионат, но сейчас находится на подъеме. «Сабах» уже пятый, и это — далеко не предел возможностей команды.

    Причем «Сабах» оторвался от зоны вылета, то есть восьмого места, на 5 очков. К тому же серия из пяти матчей без поражений вызывает уважение.

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    • Более того, последняя неудача пришлась как раз на матч с «Карабахом» (1:2). Однако после того было добыто четыре победы при одной ничьей.

    Правда, последние пять матчей против «Карабаха» завершились для бакинцев поражениями. Между тем, «Сабах» все равно постарается дать бой фавориту.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.47, на ничью за 4.50, а на «Сабах» — за 6.10.

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    «Карабах» весьма удачно играет с бакинцами.

    «Сабах» в последних матчах выглядит весьма симпатично.

    Команда Гурбанова не должна допустить второй к ряду потери очков, и наверняка пойдет вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Карабах» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» начнет без увертюр?
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