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    Наберет ли «Марсель» 3 очка?

    «Марсель» — «Труа». Прогноз (к. 2.65) и ставки на футбол, Лига 1, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Труа»
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    Димитри Пайе
    В поединке 15 тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет с «Труа» на поле стадиона «Велодром». Игра состоится 28 ноября в 22:45 мск. «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Ноября 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Марсель — Труа

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Олимпийцы» замыкают пятерку лидеров чемпионата Франции с 23 очками в активе. Вот уже 5 туров команда Хорхе Сампаоли не уступает соперникам.

    В прошлом туре хозяева свой матч не доиграли. На выезде с «Лионом» случился инцидент, вследствие которого арбитр отменил встречу. По итогу поединок признали несостоявшимся.

    До этого «Марсель» расписал нулевую ничью с «Метцом» и обыграл с минимальным счетом «Клермон». Отметим, что команда выиграла лишь в одном из четырех последних поединков.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Добавим к результатам в чемпионате ничью с «Лацио» (2:2) и поражение от «Галатасарая» (2:4) в Лиге Европы. Итого без побед «небесно-голубые» уже 3 матча.

    «Труа»

    «Труа» откровенно нависает над зоной вылета (17), имея 13 очков и следующее поражение может опустить команду еще ниже.

    Гости не смогли выиграть в трех последних турах чемпионата, уступив дважды подряд. 31 октября у «Труа» была ничья с «Ренном» со счетом 2:2. После этого коллектив крупно проиграл «Лансу» 4:0, а затем у себя дома минимально уступил «Сент-Этьену».

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  • 22/11/2021

    • «Труа» проиграл в 7 матчах сезона и 4 поражения были в выездной серии турнира. Также команда больше пропускает в чужих стенах, чем у себя дома — 13 против 9.

    «Труа» проиграл в 3 из 4 выездных матчей Лиги 1, пропуская в неудачных случаях не менее двух голов.

    Прогноз и ставка

    За 1.59 букмекеры предлагают победу «Марселя». С коэффициентом 5.90 выставлена победа «Труа». На ничью нам дают 4.20.

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    «Марсель» намного выше в турнирной таблице чемпионата и проводит неплохой сезон, несмотря на последние результаты. Команда Сампаоли давно не побеждала и в этот раз постарается взять свои 3 очка, поскольку данный соперник это вполне позволяет.

    «Марсель» пропустил всего 2 мяча в четырех матчах чемпионата, тогда как у «Труа» с голами туго — 2 встречи без забитых мячей. Ставим на то, что «Марсель» победит и не пропустит.

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    «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Марсель» 3 очка?
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