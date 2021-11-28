В поединке 15 тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет с «Труа» на поле стадиона «Велодром». Игра состоится 28 ноября в 22:45 мск. «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Олимпийцы» замыкают пятерку лидеров чемпионата Франции с 23 очками в активе. Вот уже 5 туров команда Хорхе Сампаоли не уступает соперникам.

В прошлом туре хозяева свой матч не доиграли. На выезде с «Лионом» случился инцидент, вследствие которого арбитр отменил встречу. По итогу поединок признали несостоявшимся.

До этого «Марсель» расписал нулевую ничью с «Метцом» и обыграл с минимальным счетом «Клермон». Отметим, что команда выиграла лишь в одном из четырех последних поединков.

Все прогнозы на Лигу 1

Добавим к результатам в чемпионате ничью с «Лацио» (2:2) и поражение от «Галатасарая» (2:4) в Лиге Европы. Итого без побед «небесно-голубые» уже 3 матча.

«Труа»

«Труа» откровенно нависает над зоной вылета (17), имея 13 очков и следующее поражение может опустить команду еще ниже.

Гости не смогли выиграть в трех последних турах чемпионата, уступив дважды подряд. 31 октября у «Труа» была ничья с «Ренном» со счетом 2:2. После этого коллектив крупно проиграл «Лансу» 4:0, а затем у себя дома минимально уступил «Сент-Этьену».

«Труа» проиграл в 7 матчах сезона и 4 поражения были в выездной серии турнира. Также команда больше пропускает в чужих стенах, чем у себя дома — 13 против 9.

«Труа» проиграл в 3 из 4 выездных матчей Лиги 1, пропуская в неудачных случаях не менее двух голов.

Прогноз и ставка

За 1.59 букмекеры предлагают победу «Марселя». С коэффициентом 5.90 выставлена победа «Труа». На ничью нам дают 4.20.

«Марсель» намного выше в турнирной таблице чемпионата и проводит неплохой сезон, несмотря на последние результаты. Команда Сампаоли давно не побеждала и в этот раз постарается взять свои 3 очка, поскольку данный соперник это вполне позволяет.

«Марсель» пропустил всего 2 мяча в четырех матчах чемпионата, тогда как у «Труа» с голами туго — 2 встречи без забитых мячей. Ставим на то, что «Марсель» победит и не пропустит.