«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» единолично возглавляет свою группу после четырех туров. В активе норвежцев на данный момент восемь очков.
«Буде-Глимт» можно смело назвать одним из открытий турнира. Норвежский чемпион дважды удивил в матчах с «Ромой».
Сначала норвежцы уничтожили римский клуб на своем поле, победив со счетом 6:1. А гостевая встреча завершилась вничью 2:2. При этом «Роме» пришлось дважды отыгрываться.
В четырех матчах группового этапа ЛК «Буде-Глимт»
ЦСКА
ЦСКА тем временем находится на последнем месте. Клуб из Софии набрал лишь одно очко в четырех матчах.
Шанс побороться за выход в плей-офф «армейцы» упустили в матчах с луганской «Зарей». ЦСКА дважды проиграл украинскому клубу — 0:1 дома и 0:2 в гостях.
Все прогнозы на Лигу конференций
ЦСКА забил лишь один гол в четырех предыдущих матчах Лиги конференций.
Прогноз и ставка
На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу ЦСКА — за 14.45.
В Софии встреча этих команд завершилась вничью 0:0. Но, кажется, сейчас у ЦСКА почти нет шансов набрать очки в игре с «Буде-Глимт».
«Заря» пропустила на поле норвежцев шесть мячей, а «Рома» — и вовсе все шесть. Не меньше трех получит и ЦСКА.
Ставка — тотал «Буде-Глимт» больше 2,5 за 2.01.