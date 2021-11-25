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    Сможет ли «Буде-Глимт» разгромить болгарский ЦСКА?

    «Буде-Глимт» — ЦСКА София. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Лигу конференций 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — ЦСКА София
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    «Буде-Глимт» забил 11 мячей в четырех матчах ЛК
    Норвежский «Буде-Глимт» встретится на своем поле с болгарским ЦСКА в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Буде-Глимт» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» единолично возглавляет свою группу после четырех туров. В активе норвежцев на данный момент восемь очков.

    «Буде-Глимт» можно смело назвать одним из открытий турнира. Норвежский чемпион дважды удивил в матчах с «Ромой».

    Сначала норвежцы уничтожили римский клуб на своем поле, победив со счетом 6:1. А гостевая встреча завершилась вничью 2:2. При этом «Роме» пришлось дважды отыгрываться.

    В четырех матчах группового этапа ЛК «Буде-Глимт» забил 11 мячей, девять из них — на своем поле.

    ЦСКА

    ЦСКА тем временем находится на последнем месте. Клуб из Софии набрал лишь одно очко в четырех матчах.

    Шанс побороться за выход в плей-офф «армейцы» упустили в матчах с луганской «Зарей». ЦСКА дважды проиграл украинскому клубу — 0:1 дома и 0:2 в гостях.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    ЦСКА забил лишь один гол в четырех предыдущих матчах Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу ЦСКА — за 14.45.

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    В Софии встреча этих команд завершилась вничью 0:0. Но, кажется, сейчас у ЦСКА почти нет шансов набрать очки в игре с «Буде-Глимт».

    «Заря» пропустила на поле норвежцев шесть мячей, а «Рома» — и вовсе все шесть. Не меньше трех получит и ЦСКА.

    Ставка — тотал «Буде-Глимт» больше 2,5 за 2.01.

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    «Буде-Глимт» — ЦСКА София: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Буде-Глимт» разгромить болгарский ЦСКА?
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