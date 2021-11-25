Норвежский «Буде-Глимт» встретится на своем поле с болгарским ЦСКА в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Буде-Глимт» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» единолично возглавляет свою группу после четырех туров. В активе норвежцев на данный момент восемь очков.

«Буде-Глимт» можно смело назвать одним из открытий турнира. Норвежский чемпион дважды удивил в матчах с «Ромой».

Сначала норвежцы уничтожили римский клуб на своем поле, победив со счетом 6:1. А гостевая встреча завершилась вничью 2:2. При этом «Роме» пришлось дважды отыгрываться.

В четырех матчах группового этапа ЛК «Буде-Глимт» забил 11 мячей , девять из них — на своем поле.

ЦСКА

ЦСКА тем временем находится на последнем месте. Клуб из Софии набрал лишь одно очко в четырех матчах.

Шанс побороться за выход в плей-офф «армейцы» упустили в матчах с луганской «Зарей». ЦСКА дважды проиграл украинскому клубу — 0:1 дома и 0:2 в гостях.

Все прогнозы на Лигу конференций

ЦСКА забил лишь один гол в четырех предыдущих матчах Лиги конференций.

Прогноз и ставка

На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу ЦСКА — за 14.45.

В Софии встреча этих команд завершилась вничью 0:0. Но, кажется, сейчас у ЦСКА почти нет шансов набрать очки в игре с «Буде-Глимт».

«Заря» пропустила на поле норвежцев шесть мячей, а «Рома» — и вовсе все шесть. Не меньше трех получит и ЦСКА.

Ставка — тотал «Буде-Глимт» больше 2,5 за 2.01.