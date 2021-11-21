Встреча 14-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Реалом» состоится 21 ноября. Матч на арене «Лос Карменес» начнется в 18:15 мск. «Гранада» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в текущем первенстве провела 12 игр, набрав в них 11 пунктов, с которыми в турнирной таблице занимают 17-е место над зоной вылета.

«Насриды» в текущем розыгрыше Примере пять раз терпели поражения и пять раз расходились миром, а также добыли две виктории.

В своем последнем же проведенном матче «красно-белые» проиграли «Эспаньолу» 0:2. Тем самым прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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Еще с учетом прошлого чемпионата Испании у «Гранады» за последние 11 матчей только две домашние виктории, еще в этом периоде у нее три мировые и пять поражений.

«Реал»

Перед стартом 12-го тура «Реал» находится на второй позиции в таблице Примеры, уступая первому «Реалу Сосьедад» один балл, но при этом, имея в запасе одну встречу.

К данному поединку «сливочные» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они раз сыграли вничью и добились пяти викторий.

Три последних матча королевский клуб выиграл с одинаковым результатом 2:1. В прошлом туре — дома над «Райо Вальекано».

Кроме того, мадридцы лидируют в своей группе Лиги чемпионов с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Интера».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставки — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.