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    Обыграет ли «Лейпциг» «Хоффе» и в этот раз?

    «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, Бундеслига, 20 ноября 2021 года

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    20 ноября в Зинсхайме «Хоффенхайм» будет принимать «Лейпциг» в рамках матча 12 тура немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Ноября 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.80
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    «Хоффенхайм»

    За «Хоффе» закреплена позиция на экваторе турнирной таблицы. Они имеют 14 очков. В 11 турах команда одержала 4 победы, сыграла дважды вничью и 5 раз потерпела поражение.

    На паузу «Хоффенхайм» уходил с поражением от «Бохума». В 11 туре команда Себастьяна Хенесса проиграла «несгибаемым» 0:2. Перед этим она на своем поле с тем же результатом обыграла «Герту».

    Дополнить эти результаты можно победой над клубом «Хольштайн Киль» (5:1) в Кубке Германии. До нее у «бело-голубых» было крупное поражение от «Баварии» с результатом 0:4.

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    В списке травмированных Кристоф Баумгартнер, Эрмин Бичакчич, Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Роберт Сков и Бенжамин Хубнер.

    «Лейпциг»

    «Быки» после смены тренера начинают набирать обороты. Они вернулись в топ Бундеслиги и сейчас занимают 5 место с 18 очками.

    «Лейпциг» идет на беспроигрышной серии в чемпионате, состоящей из шести поединков. В прошлом туре коллектив добился победы над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1. Перед этим он сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1) и разгромил «Гройтер Фюрт» 4:1.

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    • Неплохим результатом можно считать ничью с ПСЖ (2:2) в 4 туре групповой стадии Лиги чемпионов. В предыдущей очной встрече с «парижанами» РБ уступил 2:3.

    В составе есть серьезные каровые потери. Травмированы Петер Гулачи, Лукас Клостерманн, Конрад Лаймер, Вилли Орбан и Доминик Собослаи.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом букмекеры окрестили «Лейпциг». На его победу они дают коэффициент 1.86. На победу «Хоффенхайма» котировку подняли до 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

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    Обе команды подходят к поединку с составами, которые находятся в неоптимальной комплектации. Ситуацию могут осложнить недавние матчи сборных.

    Возможно, что сверхрезультативного футбола мы не увидим. В пользу этого исхода также говорит статистика. В трех последних матчах между командами забивалось не более двух голов. Можно взять вариант с тоталом меньше 3 за 2.12.

    «Быки» не проигрывают «Хоффенхайму» в Бундеслиге уже 6 матчей. Глядя на их выступления чемпионате, можно осмелиться на ставку «П2».

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    «Хоффенхайм» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Лейпциг» «Хоффе» и в этот раз?
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