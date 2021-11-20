20 ноября в Зинсхайме «Хоффенхайм» будет принимать «Лейпциг» в рамках матча 12 тура немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

За «Хоффе» закреплена позиция на экваторе турнирной таблицы. Они имеют 14 очков. В 11 турах команда одержала 4 победы, сыграла дважды вничью и 5 раз потерпела поражение.

На паузу «Хоффенхайм» уходил с поражением от «Бохума». В 11 туре команда Себастьяна Хенесса проиграла «несгибаемым» 0:2. Перед этим она на своем поле с тем же результатом обыграла «Герту».

Дополнить эти результаты можно победой над клубом «Хольштайн Киль» (5:1) в Кубке Германии. До нее у «бело-голубых» было крупное поражение от «Баварии» с результатом 0:4.

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В списке травмированных Кристоф Баумгартнер, Эрмин Бичакчич, Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Роберт Сков и Бенжамин Хубнер.

«Лейпциг»

«Быки» после смены тренера начинают набирать обороты. Они вернулись в топ Бундеслиги и сейчас занимают 5 место с 18 очками.

«Лейпциг» идет на беспроигрышной серии в чемпионате, состоящей из шести поединков. В прошлом туре коллектив добился победы над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:1. Перед этим он сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1) и разгромил «Гройтер Фюрт» 4:1.

Неплохим результатом можно считать ничью с ПСЖ (2:2) в 4 туре групповой стадии Лиги чемпионов. В предыдущей очной встрече с «парижанами» РБ уступил 2:3.

В составе есть серьезные каровые потери. Травмированы Петер Гулачи, Лукас Клостерманн, Конрад Лаймер, Вилли Орбан и Доминик Собослаи.

Прогноз и ставка

Фаворитом букмекеры окрестили «Лейпциг». На его победу они дают коэффициент 1.86. На победу «Хоффенхайма» котировку подняли до 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

Обе команды подходят к поединку с составами, которые находятся в неоптимальной комплектации. Ситуацию могут осложнить недавние матчи сборных.

Возможно, что сверхрезультативного футбола мы не увидим. В пользу этого исхода также говорит статистика. В трех последних матчах между командами забивалось не более двух голов . Можно взять вариант с тоталом меньше 3 за 2.12.

«Быки» не проигрывают «Хоффенхайму» в Бундеслиге уже 6 матчей. Глядя на их выступления чемпионате, можно осмелиться на ставку «П2».