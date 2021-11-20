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    На «Артемо Франки» будет обмен забитыми мячами

    «Фиорентина» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Италии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Милан»
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    Франк Кесси
    20 ноября в 13-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемо Франки» сыграет против «Милана». Игра начнется в 22:45 по мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Ноября 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    По итогам 12 туров «Фиорентина» с 18 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А всего в одном балле отставания от еврокубковой шестерки.

    «Фиалки» весьма неплохо стартовали в этом первенстве, одержав четыре победы в первых шести турах при двух фиаско. Однако затем они выдали не лучший отрезок.

    В последующих шести матчах у флорентийцев четыре поражения и две победы, одна из которых была дома над «Специей» 3:0 в позапрошлом туре, после чего они минимально уступили в Турине «Ювентусу» — 0:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Стоит отметить, что победить «Фиорентине» удалось всего в четырех из десяти последних домашних матчей в рамках Серии А.

    «Милан»

    После 12 проведенных туров у «Милана» на счету числится 32 очка, с которыми он делит первое место с «Наполи». От ближайшего преследователя они оторвались на семь пунктов.

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    • В своей последней проведенной игре чемпионата страны «россонери» расписали мировую в дерби с «Интером», сыграв вничью 1:1. Это всего лишь второй случай, когда они теряли очки в этом первенстве. У команды 10 выигрышей и две мировые.

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    Отметим, что беспроигрышная серия команды в чемпионате составляет уже 14 поединков, в которой было 12 побед и два мировых исхода.

    Также продолжается гостевая беспроигрышная серия «Милана», насчитывающая восемь матчей, где было семь викторий и одна ничья.

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    В прошлом розыгрыше Серии А «Милан» дважды обыграл «Фиорентину» — 2:0 и 3:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 2.21, победа «Фиорентины» — 3.36, ничья — 3.60.

    Как правило, в Флоренции матчи этих команд проходят с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что и сейчас результативными ударами отметятся обе стороны.

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    «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. На «Артемо Франки» будет обмен забитыми мячами
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