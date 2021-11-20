20 ноября в 13-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемо Франки» сыграет против «Милана». Игра начнется в 22:45 по мск. «Фиорентина» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

По итогам 12 туров «Фиорентина» с 18 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А всего в одном балле отставания от еврокубковой шестерки.

«Фиалки» весьма неплохо стартовали в этом первенстве, одержав четыре победы в первых шести турах при двух фиаско. Однако затем они выдали не лучший отрезок.

В последующих шести матчах у флорентийцев четыре поражения и две победы, одна из которых была дома над «Специей» 3:0 в позапрошлом туре, после чего они минимально уступили в Турине «Ювентусу» — 0:1.

Календарь и таблица Серии А

Стоит отметить, что победить «Фиорентине» удалось всего в четырех из десяти последних домашних матчей в рамках Серии А.

«Милан»

После 12 проведенных туров у «Милана» на счету числится 32 очка, с которыми он делит первое место с «Наполи». От ближайшего преследователя они оторвались на семь пунктов.

В своей последней проведенной игре чемпионата страны «россонери» расписали мировую в дерби с «Интером», сыграв вничью 1:1. Это всего лишь второй случай, когда они теряли очки в этом первенстве. У команды 10 выигрышей и две мировые.

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Отметим, что беспроигрышная серия команды в чемпионате составляет уже 14 поединков, в которой было 12 побед и два мировых исхода.

Также продолжается гостевая беспроигрышная серия «Милана», насчитывающая восемь матчей, где было семь викторий и одна ничья.

В прошлом розыгрыше Серии А «Милан» дважды обыграл «Фиорентину» — 2:0 и 3:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Милана» — 2.21, победа «Фиорентины» — 3.36, ничья — 3.60.

Как правило, в Флоренции матчи этих команд проходят с обоюдно забитыми голами. Прогнозируем, что и сейчас результативными ударами отметятся обе стороны.