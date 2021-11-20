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    Минские динамовцы быстро расправятся с «Неманом»?

    «Динамо» Минск — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 ноября 2021 года

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    «Динамо» Минск
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 29-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 13:00 мск. «Динамо» Минск — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Ноября 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 13:00 Неман Неман
  • Гродно
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.60
  • 2
  • 9.00
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    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск под руководством Артема Челядинского — грозная сила. Минчане сейчас включились в борьбу за «серебро».

    Отставание от идущего вторым БАТЭ минимальное, но не все зависит от динамовцев. Прчием в минувшем туре команда могла обогнать борисовцев, но не сумела их переиграть в очном поединке (1:1).

    Минчане не проигрывают уже полтора месяца. Последнюю неудачу команда Челядинского потерпела от чемпиона солигорского «Шахтера».

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    Против «Немана» команда традиционно играет тяжело. Из пяти последних встреч «Динамо» Минск выиграл трижды при двух поражениях.

    «Неман»

    Этот клуб еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Отрыв от стыкового 14 места составляет три пункта за два тура до конца чемпионата.

    Гродненцы традиционно боевиты, но стабильности не хватает. Правда, забивает и пропускает команда с одинаковой частотой — 33:33.

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    • В минувшем своем матче «Неман» сыграл вничью со «Славией» (1:1). Причем именно клуб из Мозыря сейчас пребывает в зоне стыков.

    Наверняка гости постараются дать бой минчанам. Правда, «Неман» не выигрывают в чемпионате уже на протяжении двух месяцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.40, на ничью за 4.30, а на «Неман» — за 9.30.

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    Хозяева борются за второе место, и намерены быстро обескуражить соперника.

    «Неман» давненько не выигрывает, вот и на сей раз вряд ли разживется очками.

    Хозяева при Челядинском демонстрируют симпатичный футбол, и наверняка добудут искомые три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.37.

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    «Динамо» Минск — «Неман»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Минские динамовцы быстро расправятся с «Неманом»?
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