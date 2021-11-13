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    Коллективы поделят очки между собой

    «Атлетико Гойаниенсе» — «Сантос». Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, Чемпионат Бразилии, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаниенсе» — «Сантос»
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    «Сантос»
    «Атлетико Гойаниенсе» сыграет против «Сантоса» в 32-м туре бразильской Серии А. Игра состоится 13 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Атлетико Гойаниенсе» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Гойаниенсе»

    «Атлетико Гойаниенсе» с 37 набранными очками идет на 15 строке в турнирной таблице, опережая на четыре балла зону вылета, а от зоны южноамериканского кубка отстает на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «драконы» смогли добыть девять викторий, десять встреч они завершили мировыми исходами и 11 раз уходили с поля поверженными.

    К данному поединку коллектив подходит с серий из трех поражений подряд. В этот период он все игры провел на выезде и не забил в них ни одного гола. В прошлом туре было фиаско от «Палмейраса» — 0:4.

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    19 из 37 общих баллов «Атлетико» заработал именно на своем поле, выиграв четыре матча при трех поражениях и семи мировых результатах, разница мячей — 11:11.

    «Сантос»

    «Сантос» же имеет в своей копилке на балл больше, чем предстоящий соперник. И с этими показателями он идет на пару строк в турнирке выше.

    У «рыб» за 31 проведенный матч числится девять викторий, а еще они по 11 раз играли вничью и уступали. За последние четыре поединка они три раза победили и раз уступили.

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    • Фиаско было в родных стенах от «Палмейраса» 0:2, выигрыши состоялись над «Атлетико Паранаэнсе» 1:0 в гостях, а также над «Флуминенсе» и «Брагантино» (по 2:0) на своем поле.

    Только 12 из 38 общих баллов «Сантос» заработал на выезде, победив два раза при шести мировых исходах и семи фиаско, разница мячей — 12:23.

    За последние три встречи «Сантос» дважды проиграл «Атлетико Гойаниенсе», оба раза дома по 0:1, а на поле «драконов» они сыграли вничью 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Гойаниенсе» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Сантоса» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.15.

    Обе команды будут стремиться пополнить свой очковый багаж, так как еще не обезопасили себя от вылета, да и могут пробиться в южноамериканский кубок. Поэтому не исключаем, что они эти баллы поделят в данной игре.

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    «Атлетико Гойаниенсе» — «Сантос»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Коллективы поделят очки между собой
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