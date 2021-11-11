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    Украинцы снова не смогут отыграть на ноль?

    Украина — Болгария. Прогноз (к. 2.18) и ставки на международный товарищеский матч 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Болгария
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    Андрей Ярмоленко
    11 ноября состоится товарищеский поединок между командами Украины и Болгарии. Начало встречи в 20:30 по мск. Украина — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2021 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 20:30 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    Украина

    После смены тренера прошло уже 4 официальных матча, а команда одержала лишь одну победу. В остальных трех случаях «желто-синие» играли вничью.

    В рамках сентябрьского сбора сборная Украины смогла добиться ничьи с Францией (1:1), а также сыграла вничью с Казахстаном.

    В ноябре украинцы добыли первую победу под руководством Петракова, одолев на выезде сборную Финляндии со счетом 2:1.

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    Последний раз Украина играла 12 октября. Тогда она провела ничейный матч с Боснией и Герцеговиной.

    Болгария

    У болгар было чуть веселее, поскольку команда одержала 2 победы в трех последних официальных поединках.

    «Львы» минимально выиграли у Литвы. Это было в конце сентябрьских сборов в квалификации ЧМ-2022. Закрепить успех не удалось по причине поражения от той же Литвы со счетом 1:3.

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  • 08/11/2021

    • 12 октября сборная Болгарии на своем поле победила команду Северной Ирландии (2:1), однако это не помогло гостям подняться по таблице. Они по-прежнему третье из пяти в группе C.

    Отметим, что болгары выиграли лишь один из четырех последних товарищеских матчей. 8 сентября они разгромили Грузию 4:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры определили Украину, как фаворита встречи с коэффициентом 1.47. На победу Болгарии они дают 7.70. Ничья оценивается котировкой 4.10.

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    Сборная Украины сейчас находится выше в рейтингах, чем сборная Болгарии. Можно сказать, что украинцы вращаются в более серьезных кругах, от чего соперники у нее более сложные.

    Под руководством Петракова Украина еще не проигрывала, тем не менее ей ни разу не удавалось уходить с поля без пропущенных голов. Хозяева точно должны забить, ну и гости вполне могут один раз отметиться. От казахов тоже никто двух мячей не ждал. Ставка — обе забьют за 2.18.

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    Украина — Болгария: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Украинцы снова не смогут отыграть на ноль?
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