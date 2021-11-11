11 ноября состоится товарищеский поединок между командами Украины и Болгарии. Начало встречи в 20:30 по мск. Украина — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

После смены тренера прошло уже 4 официальных матча, а команда одержала лишь одну победу. В остальных трех случаях «желто-синие» играли вничью.

В рамках сентябрьского сбора сборная Украины смогла добиться ничьи с Францией (1:1), а также сыграла вничью с Казахстаном.

В ноябре украинцы добыли первую победу под руководством Петракова, одолев на выезде сборную Финляндии со счетом 2:1.

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Последний раз Украина играла 12 октября. Тогда она провела ничейный матч с Боснией и Герцеговиной.

Болгария

У болгар было чуть веселее, поскольку команда одержала 2 победы в трех последних официальных поединках.

«Львы» минимально выиграли у Литвы. Это было в конце сентябрьских сборов в квалификации ЧМ-2022. Закрепить успех не удалось по причине поражения от той же Литвы со счетом 1:3.

12 октября сборная Болгарии на своем поле победила команду Северной Ирландии (2:1), однако это не помогло гостям подняться по таблице. Они по-прежнему третье из пяти в группе C.

Отметим, что болгары выиграли лишь один из четырех последних товарищеских матчей. 8 сентября они разгромили Грузию 4:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры определили Украину, как фаворита встречи с коэффициентом 1.47. На победу Болгарии они дают 7.70. Ничья оценивается котировкой 4.10.

Сборная Украины сейчас находится выше в рейтингах, чем сборная Болгарии. Можно сказать, что украинцы вращаются в более серьезных кругах, от чего соперники у нее более сложные.