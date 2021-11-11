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    Голевой обмен Азербайджана с Люксембургом?

    Азербайджан — Люксембург. Прогноз, ставка (к. 2.08) на ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Азербайджан сыграет на своем поле с Люксембургом в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Азербайджан — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 11 Ноября 2021 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 20:00 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    Сборная Азербайджана

    Сборная Азербайджана в нынешнем отборочном цикле выступает привычно слабо. Команда замыкает турнирную таблицу группы А.

    За тур до финиша отборочного цикла Азербайджан уже обеспечил себе последнее 5 место, набрав лишь один балл. Да и 15 пропущенных мячей в 7 матчах — явно многовато.

    В минувшем туре квалификации сборная Азербайджана вновь удручила результатом. Поражение от Сербии вышло абсолютно логичным (3:1).

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    Из шести очных встреч с люксембуржцами Азербайджан выиграл лишь в одной — первой. В остальных дважды выиграл соперник при трех паритетах.

    Сборная Люксембурга

    Сборной Люксембурга осталось провести два матча. Вот только шансы на 2 место команда уже потеряла, хотя в какой-то момент казалось, что все реально…

    На данный момент сборная Люксембурга занимает 3 место в группе, набрав 6 очков в 6 матчах. При этом даже такой результат, в случае его достижения, можно будет считать успешным.

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    • Минувший тур Люксембург провела неудачно. Португальцы не оставили камня на камне от обороны команды (5:0).

    Жерсон Родригес и компания наверняка постараются добыть три очка. Все-таки цель опередить Ирландию для команды является неплохой мотивацией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Азербайджан за 2.60, на ничью за 3.05, а на Люксембург — за 2.95.

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    Хозяева уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч в отборе.

    Люксембург традиционно успешно играет с азербайджанцами.

    Обе команды слишком часто пропускают в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.

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    Азербайджан — Люксембург: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен Азербайджана с Люксембургом?
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