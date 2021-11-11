Сборная Азербайджана
Сборная Азербайджана в нынешнем отборочном цикле выступает привычно слабо. Команда замыкает турнирную таблицу группы А.
За тур до финиша отборочного цикла Азербайджан уже обеспечил себе последнее 5 место, набрав лишь один балл. Да и 15 пропущенных мячей в 7 матчах — явно многовато.
В минувшем туре квалификации сборная Азербайджана вновь удручила результатом. Поражение от Сербии вышло абсолютно логичным (3:1).
Из шести очных встреч с люксембуржцами Азербайджан выиграл лишь в одной — первой. В остальных дважды выиграл соперник при трех паритетах.
Сборная Люксембурга
Сборной Люксембурга осталось провести два матча. Вот только шансы на 2 место команда уже потеряла, хотя в какой-то момент казалось, что все реально…
На данный момент сборная Люксембурга занимает 3 место в группе, набрав 6 очков в 6 матчах. При этом даже такой результат, в случае его достижения, можно будет считать успешным.
Минувший тур Люксембург провела неудачно. Португальцы не оставили камня на камне от обороны команды (5:0).
Жерсон Родригес и компания наверняка постараются добыть три очка. Все-таки цель опередить Ирландию для команды является неплохой мотивацией.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Азербайджан за 2.60, на ничью за 3.05, а на Люксембург — за 2.95.
Хозяева уже фактически потеряли мотивацию на свой последний матч в отборе.
Люксембург
Обе команды слишком часто пропускают в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.