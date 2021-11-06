«Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут не так гладко, но после десяти туров они все же набрали 25 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на 1 балл.

Ранее «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 12 очков из 12 возможных и уже обеспечила себе первое место и путевку в плей-офф.

Все прогнозы на Бундеслигу

Мюнхенцы поочередно разгромили «Барселону» (3:0), киевское «Динамо» (5:0) и дважды «Бенфику» (4:0 и 5:2), пропустив два мяча.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 22 зачетными пунктами расположился на третьей строке в турнирной таблице немецкого первенства, отставая на три балла от лидера и грядущего соперника.

В текущем первенстве «бразильцы» еще не знали горечи поражений. За 10 проведенных встреч у них было четыре мировых исходов и шесть викторий.

В предыдущем матче чемпионата коллектив на своем поле победил «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1, а перед этим он выиграл две игры подряд, одолев «Вольфсбург» 2:0 в Бундеслиге и «Оснабрюк» (2:2) по пенальти в кубке.

Последний раз в Бундеслиге на выезде «Фрайбург» уступал в конце прошлого сезона, а в этом чемпионате у него три выигрыша и две ничьи.

Наши прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.