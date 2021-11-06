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    Прервет ли «Бавария» беспроигрышную серию «Фрайбурга»?

    «Бавария» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Бундеслига, 6 ноября 2021 года

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    «Бавария» на три очка опережает «Фрайбург»
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Ноября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 8.00
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  • 14.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут не так гладко, но после десяти туров они все же набрали 25 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на 1 балл.

    Ранее «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

    В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 12 очков из 12 возможных и уже обеспечила себе первое место и путевку в плей-офф.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Мюнхенцы поочередно разгромили «Барселону» (3:0), киевское «Динамо» (5:0) и дважды «Бенфику» (4:0 и 5:2), пропустив два мяча.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 22 зачетными пунктами расположился на третьей строке в турнирной таблице немецкого первенства, отставая на три балла от лидера и грядущего соперника.

    В текущем первенстве «бразильцы» еще не знали горечи поражений. За 10 проведенных встреч у них было четыре мировых исходов и шесть викторий.

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    • В предыдущем матче чемпионата коллектив на своем поле победил «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1, а перед этим он выиграл две игры подряд, одолев «Вольфсбург» 2:0 в Бундеслиге и «Оснабрюк» (2:2) по пенальти в кубке.

    Последний раз в Бундеслиге на выезде «Фрайбург» уступал в конце прошлого сезона, а в этом чемпионате у него три выигрыша и две ничьи.

    Наши прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.

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    «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Бавария» беспроигрышную серию «Фрайбурга»?
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