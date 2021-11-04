В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» будет принимать ПСВ. Матч пройдет в Монако 4 ноября. Начало — в 20:45 мск. «Монако» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» между матчами 3-го и 4-го тура Лиги Европы провел две встречи в чемпионате Франции. Команда обыграла «Монпелье» — 3:1, а затем уступила «Бресту» (0:2 на выезде). В таблице Лиги 1 «Монако» идет десятым.

Свой путь в еврокубках в этом сезоне «монегаски» начинали с Лиги чемпионов, но в квалификации удалось пройти только пражскую «Спарту», а вот донецкий «Шахтер» оказался «Монако» не по зубам (0:1 и 2:2).

В итоге «Монако» получил путевку в Лигу Европы, где на групповом этапе команда обыграла «Штурм» (1:0), сыграла вничью против «Реала Сосьедада» (1:1) и победила ПСВ со счетом 2:1.

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Набрав 7 очков в трех матчах, «Монако» возглавляет группу В, на 2 пункта опережая «Сосьедад» и на 3 — ПСВ. Забито у «монегасков» 4 гола, а пропущено 2.

ПСВ

ПСВ в двух предыдущих матчах в рамках чемпионата Нидерландов разгромно проиграл «Аяксу» со счетом 0:5, а также победил «Твенте» — 5:2. В своем национальном первенстве ПСВ идет вторым.

Как и «Монако», ПСВ стартовал на евроарене в Лиге чемпионов. «Галатасарай» и «Мидтьюлланд» пройти удалось, а «Бенфику» — нет (1:2 в гостях и 0:0 дома).

В Лиге Европы ПСВ дома сыграл вничью против «Реала Сосьедада» (2:2), обыграл «Штурм» со счетом 4:1 в гостях, а также уступил дома «Монако» (1:2).

С четырьмя очками ПСВ занимает третье место в своей группе, на 1 пункт отставая от «Сосьедада» и на 3 — от «Монако».

Прогноз и ставка

На победу «Монако» букмекерами дается коэффициент 2,24, на ничью — 3,70, а на победу ПСВ — 3,32.

«Монако» должен набирать очки на своем поле, при этом вряд ли стоит ждать от команд голевой феерии.

Прогноз и ставка на матч — «Монако» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,99.