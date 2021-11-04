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    «Монако» вновь не проиграет ПСВ

    «Монако» — ПСВ. Прогноз (к. 1.99) и ставка на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — ПСВ
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    Александр Головин
    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» будет принимать ПСВ. Матч пройдет в Монако 4 ноября. Начало — в 20:45 мск. «Монако» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 04 Ноября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 20:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Монако»

    «Монако» между матчами 3-го и 4-го тура Лиги Европы провел две встречи в чемпионате Франции. Команда обыграла «Монпелье» — 3:1, а затем уступила «Бресту» (0:2 на выезде). В таблице Лиги 1 «Монако» идет десятым.

    Свой путь в еврокубках в этом сезоне «монегаски» начинали с Лиги чемпионов, но в квалификации удалось пройти только пражскую «Спарту», а вот донецкий «Шахтер» оказался «Монако» не по зубам (0:1 и 2:2).

    В итоге «Монако» получил путевку в Лигу Европы, где на групповом этапе команда обыграла «Штурм» (1:0), сыграла вничью против «Реала Сосьедада» (1:1) и победила ПСВ со счетом 2:1.

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    Набрав 7 очков в трех матчах, «Монако» возглавляет группу В, на 2 пункта опережая «Сосьедад» и на 3 — ПСВ. Забито у «монегасков» 4 гола, а пропущено 2.

    ПСВ

    ПСВ в двух предыдущих матчах в рамках чемпионата Нидерландов разгромно проиграл «Аяксу» со счетом 0:5, а также победил «Твенте» — 5:2. В своем национальном первенстве ПСВ идет вторым.

    Как и «Монако», ПСВ стартовал на евроарене в Лиге чемпионов. «Галатасарай» и «Мидтьюлланд» пройти удалось, а «Бенфику» — нет (1:2 в гостях и 0:0 дома).

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    • В Лиге Европы ПСВ дома сыграл вничью против «Реала Сосьедада» (2:2), обыграл «Штурм» со счетом 4:1 в гостях, а также уступил дома «Монако» (1:2).

    С четырьмя очками ПСВ занимает третье место в своей группе, на 1 пункт отставая от «Сосьедада» и на 3 — от «Монако».

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» букмекерами дается коэффициент 2,24, на ничью — 3,70, а на победу ПСВ — 3,32.

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    «Монако» должен набирать очки на своем поле, при этом вряд ли стоит ждать от команд голевой феерии.

    Прогноз и ставка на матч — «Монако» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,99.

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    «Монако» — ПСВ: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Монако» вновь не проиграет ПСВ
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