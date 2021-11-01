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    Продлится ли серия домашних побед «Райо Вальекано» над «Сельтой»?

    «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз (к. 2.15) и ставка на матч чемпионата Испании 1 ноября 2021 года

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    Радамель Фалькао
    Встреча 12-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Сельтой» состоится 1 ноября. Матч пройдет на «Кампо де Вальекас» в Мадриде и начнется в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» не делил очки с соперником в 7 последних матчах в Примере (5 побед, 2 поражения).

    Октябрь мадридцы начали с выездного поражения в матче с «Осасуной» (0:1), после чего на своем поле победили «Эльче» (2:1).

    Выезд в гости к «Бетису» завершился поражением со счетом 1:3, а в последнем матче «Райо» неожиданно для всех дома одолел «Барселону» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 11 туров команда набрала 19 очков и занимает 5-ю строчку в таблице Примеры. Разница мячей 18-12, Радамель Фалькао забил 4 гола. Не сыграет Мартин Меркеланс.

    «Сельта»

    Клуб из Виго потерпел 3 поражения в 4 последних матчах в Примере. Кроме того, проиграли ити матчи подопечные Эдуардо Коудета «всухую».

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    • Октябрь «Сельта» начала с выездного поражения от «Эльче» (0:1), а вернувшись домой уступила на своем поле «Севилье» (0:1).

    Выезд в гости к «Хетафе» окончился крупной победой (3:0). Но в последнем матче «Сельта» дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:2). Все мячи в 4 матчах были забиты во втором тайме.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 11 туров у «Сельты» всего 10 очков и отрыв в 2 балла от зоны вылета. Разница мячей 10-14, Санти Мина забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Вальекано» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Сельты» — 3.05.

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    В прошлом сезоне «Райо» победил дома 4:2, а на выезде команды сыграли 2:2. Дома мадридцы выиграли пять последних матчей с «Сельтой».

    Мадридцы — домашняя команда. Прогнозируем, что «Райо Вальекано» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.93 и ТМ 2,5 за 1.76.

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    «Райо Вальекано» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на футбол. Продлится ли серия домашних побед «Райо Вальекано» над «Сельтой»?
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