«Минск» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:30 мск. «Минск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

«Минску» предстоит побороться за продление прописки в элите. Концовка сезона станет в этом плане определяющей.

Минчане сейчас занимают 11 место. Правда, отрыв от стыковой 14 позиции составляет всего два пункта.

В минувшем туре «Минск» с треском уступил «Славии». В воротах хозяев побывало 6 безответных мячей.

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В поединке с новоиспеченным чемпионом у «Минска» наверняка появятся шансы. Очки ведь минчанам необходимы как воздух.

«Шахтер» Солигорск

Вот он, новый чемпион страны! Точнее, старый-новый, ведь солигорцы в минувшем сезоне также взяли золото.

В минувшем туре «Шахтер» Солигорск как раз обеспечил себе главный трофей Белоруссии. Выезд в Гомель завершился боевой викторией (2:3).

Алексею Баге огромный респект. Приняв команду по ходу чемпионата, он сделал то, что надлежало сделать — привел к чемпионству.

Последняя серия из шести побед подряд стала решающей. Ну, а в этом поединке Бага наверняка проверит ближайший резерв.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Минск» — за 7.40.

Минчане бьются за выживание, и настроены воспользоваться расслабленностью чемпиона .

Гости наверняка предстанут не в основном кадровом сочетании.

Солигорцы уже потеряли турнирную мотивацию, и вряд ли будут сильно напрягаться. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» или ничья с коэффициентом 3.00.