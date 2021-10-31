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    Чемпион расслабится в столице?

    «Минск» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 31 октября 2021 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Минск» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:30 мск. «Минск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минск»

    «Минску» предстоит побороться за продление прописки в элите. Концовка сезона станет в этом плане определяющей.

    Минчане сейчас занимают 11 место. Правда, отрыв от стыковой 14 позиции составляет всего два пункта.

    В минувшем туре «Минск» с треском уступил «Славии». В воротах хозяев побывало 6 безответных мячей.

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    В поединке с новоиспеченным чемпионом у «Минска» наверняка появятся шансы. Очки ведь минчанам необходимы как воздух.

    «Шахтер» Солигорск

    Вот он, новый чемпион страны! Точнее, старый-новый, ведь солигорцы в минувшем сезоне также взяли золото.

    В минувшем туре «Шахтер» Солигорск как раз обеспечил себе главный трофей Белоруссии. Выезд в Гомель завершился боевой викторией (2:3).

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    • Алексею Баге огромный респект. Приняв команду по ходу чемпионата, он сделал то, что надлежало сделать — привел к чемпионству.

    Последняя серия из шести побед подряд стала решающей. Ну, а в этом поединке Бага наверняка проверит ближайший резерв.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.39, на ничью за 5.10, а на «Минск» — за 7.40.

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    Минчане бьются за выживание, и настроены воспользоваться расслабленностью чемпиона.

    Гости наверняка предстанут не в основном кадровом сочетании.

    Солигорцы уже потеряли турнирную мотивацию, и вряд ли будут сильно напрягаться. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» или ничья с коэффициентом 3.00.

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    «Минск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Чемпион расслабится в столице?
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