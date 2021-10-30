В субботу, 30 октября, в рамках 10-го тура первой немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Кельном». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Боруссия» Д — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

В середине недели «Боруссия» провела поединок в 1/16 финала Кубка Германии, где смогла обыграть второлиговый «Ингольштадт» со счетом 2:0 и пробилась в следующий раунд.

Перед этим дортмундцы добыли викторию и в чемпионате страны, переиграв вне родных стен «Арминию» 3:1. Данная виктория стала для них третьей подряд в первенстве.

Немного ранее «шмели» потерпели разгромное поражение от «Аякса» в Амстердаме 0:4 в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где она после трех туров с шестью очкам идут вторыми.

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В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» идет на второй строке после девяти туров, имея на своем сету 21 балла, что на один меньше, чем у первой «Баварии».

«Кельн»

«Кельн» также успешно накануне преодолел 1/16 финала Кубка Германии, обыграв со счетом 2:0 на выезде «Штутгарт», тем самым прервав 2-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период «козлы» в рамках чемпионата страны расписали домашнюю мировую с «Байером» 2:2 и потерпели выездное фиаско от «Хоффенхайма» со счетом 0:5. У них 13 очков и восьмое место в турнирке.

Перед этим коллектив не проигрывал в пяти подряд встречах, дважды победив и три раза сыграв вничью. Он уступил лишь во второй раз за десять последних матчей в Бундеслиге и оба поражения были гостевыми.

В гостях «Кельн» не может победить в пяти подряд встречах, но три из них завершились вничью.

В прошлом сезоне «Боруссия» в играх с «Кельном» набрала всего один балл, проиграв 1:2 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче фаворитом букмекеры считают хозяев: победа «Боруссии» — 1.48, победа «Кельна» — 6.40, ничья — 5.10.

«Шмели» все-таки сильнее «козлов», да и к тому же буду играть дома, а у «Кельна» на выезде есть трудности. В общем, в этой игре ставим на хозяев с форой -1,5.