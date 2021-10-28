«Атланта Юнайтед» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 02:30 мск. «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» ведет борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас она идет седьмой на Востоке — последней строчке, которая дает такое право.

За последние два месяца «красно-черные» демонстрируют неплохие результаты. За 14 встреч первенства они добыли девять викторий, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

Две из этих неудач случились с коллективом в пяти последних поединках. Также в этой серии было две победы, и одна из них одержана в матче с грядущим соперником.

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В целом, «Атланта Юнайтед» неплохо выступает в родных стенах, восемь раз победив при четырех ничьих и трех поражениях.

«Интер Майами»

«Интер» провел 31 матч, но в таблице Востока находится лишь на 10-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на пять очков.

Результаты коллектива до двух последних туров заставляли думать, что в этом году флоридцы ограничатся участием в регулярном чемпионате.

Серия поражений «Интера» составляла уже шесть матчей, в которых клубу удалось забить только один мяч.

Тем не менее, в двух последних матчах команда выиграла, и сделала это крупно. На своем поле ей удалось разгромить «Торонто» (3:0) и «Цинциннати» (5:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.