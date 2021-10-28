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    Продолжится ли подъем «Интер Майами»?

    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, МЛС, 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами» выиграл два прошлых матча
    «Атланта Юнайтед» сыграет на своем поле с «Интер Майами» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 02:30 мск. «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» ведет борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас она идет седьмой на Востоке — последней строчке, которая дает такое право.

    За последние два месяца «красно-черные» демонстрируют неплохие результаты. За 14 встреч первенства они добыли девять викторий, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

    Две из этих неудач случились с коллективом в пяти последних поединках. Также в этой серии было две победы, и одна из них одержана в матче с грядущим соперником.

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    В целом, «Атланта Юнайтед» неплохо выступает в родных стенах, восемь раз победив при четырех ничьих и трех поражениях.

    «Интер Майами»

    «Интер» провел 31 матч, но в таблице Востока находится лишь на 10-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на пять очков.

    Результаты коллектива до двух последних туров заставляли думать, что в этом году флоридцы ограничатся участием в регулярном чемпионате.

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    • Серия поражений «Интера» составляла уже шесть матчей, в которых клубу удалось забить только один мяч.

    Тем не менее, в двух последних матчах команда выиграла, и сделала это крупно. На своем поле ей удалось разгромить «Торонто» (3:0) и «Цинциннати» (5:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли подъем «Интер Майами»?
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