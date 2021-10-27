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    «Бетис» справится с «летучими мышами»?

    «Бетис» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Примера, 27 октября 2021 года

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    Набиль Фекир
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:00 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Октября 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 21:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
    •

    «Бетис»

    «Бетис» в нынешнем сезоне реально способен побороться за попадание в первую пятерку. Севильцы не проигрывают с начала месяца, что уже — тенденция.

    На данный момент «Бетис» пребывает на вполне приличном для себя 5 месте. Правда, с результативностью у команды не очень — 15 мячей в 10 матчах.

    Минувший тур севильцы провели вполне успешно. Правда, дома команда с трудом обыграла «Райо Вальекано» (3:2).

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    «Бетис» традиционно сложно играет против «Валенсии». Из пяти последних очных встреч команда выиграла и уступила по два раза.

    «Валенсия»

    Левантийский клуб все никак не может вернуться в группу лидеров испанского футбола. Крепкий середняк, каких много, «Валенсия» еще и нестабильна.

    «Валенсия» пребывает на экваторе турнирной таблицы Примеры. 13 очков в 10 матчах — скромный результат, но побороться за подъем команда сможет.

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  • Вчера

    • Минувший тур «Валенсия» провела неудачно. Дома команда не смогла одолеть «Мальорку» (2:2), причем до перерыва «летучие мыши» горели 0:2.

    Все никак не может восстановиться Денис Черышев. Также мышечная травма у защитника Тьерри Коррейи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.90, на ничью за 3.68, а на «Валенсию» — за 4.34.

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    Севильцы намерены удержаться в пятерке лидеров.

    «Валенсия» крайне нестабильна, но постарается разжиться очками.

    В пользу севильцев говорит фактор своего поля и неплохая физическая форма игроков. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» -0.75 с коэффициентом 2.16.

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    «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» справится с «летучими мышами»?
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