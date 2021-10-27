«Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:00 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в нынешнем сезоне реально способен побороться за попадание в первую пятерку. Севильцы не проигрывают с начала месяца, что уже — тенденция.

На данный момент «Бетис» пребывает на вполне приличном для себя 5 месте. Правда, с результативностью у команды не очень — 15 мячей в 10 матчах.

Минувший тур севильцы провели вполне успешно. Правда, дома команда с трудом обыграла «Райо Вальекано» (3:2).

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«Бетис» традиционно сложно играет против «Валенсии». Из пяти последних очных встреч команда выиграла и уступила по два раза.

«Валенсия»

Левантийский клуб все никак не может вернуться в группу лидеров испанского футбола. Крепкий середняк, каких много, «Валенсия» еще и нестабильна.

«Валенсия» пребывает на экваторе турнирной таблицы Примеры. 13 очков в 10 матчах — скромный результат, но побороться за подъем команда сможет.

Минувший тур «Валенсия» провела неудачно. Дома команда не смогла одолеть «Мальорку» (2:2), причем до перерыва «летучие мыши» горели 0:2.

Все никак не может восстановиться Денис Черышев. Также мышечная травма у защитника Тьерри Коррейи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.90, на ничью за 3.68, а на «Валенсию» — за 4.34.

Севильцы намерены удержаться в пятерке лидеров .

«Валенсия» крайне нестабильна, но постарается разжиться очками.

В пользу севильцев говорит фактор своего поля и неплохая физическая форма игроков. Наши прогноз и ставка — Фора «Бетиса» -0.75 с коэффициентом 2.16.