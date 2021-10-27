«Барселона» сыграет на выезде против «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 октября в Мадриде, начало — в 20:00 мск. «Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо» после десяти сыгранных матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. На данный момент в активе мадридского клуба 16 очков.

У «Райо Вальекано» был не очень удачный старт, но после этого команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей, в которых одержала четыре победы.

В минувшее воскресенье команда Андони Ираолы потерпела гостевое поражение от «Бетиса». По ходу встречи мадридцы отыграли два мяча, но в итоге все равно позволили сопернику вырвать победу.

«Райо Вальекано» выиграл все четыре предыдущих матча на своем поле и забил 12 мячей .

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на девятой строчке. Сейчас в активе каталонцев 15 очков, при этом у них еще есть игра в запасе.

В предыдущем туре «Барса» проиграла на «Камп Ноу» «Реалу». Эль Класико завершилось в пользу «Мадрида» со счетом 2:1. Сине-гранатовые забили свой гол за несколько минут до финального свистка, его автором стал Серхио Агуэро.

За несколько дней до этого «Барселона» выиграла у киевского «Динамо» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

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«Барселона» в новом сезоне до сих пор не выиграла ни одного гостевого матча (три поражения и две ничьи) и забила лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» можно поставить за 4.90, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Барселоны» — за 1.79.

Нет ни малейших сомнений в том, что «Барсу» ждет тяжелейшая игра. «Райо» отлично играет на своем поле, тогда как у команды Рональда Кумана в этом сезоне большие проблемы в гостевых матчах.

Ставка — победа «Райо Вальекано» или ничья за 2.22.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Райо Вальекано» больше 1,5 за 3.10. «Барса» сейчас максимально уязвима, и дерзкий середняк может этим воспользоваться.