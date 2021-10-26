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    «Шмели» разобьют аутсайдера второй Бундеслиги

    «Боруссия» Д — «Ингольштадт». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Германии, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Ингольштадт»
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    Матс Хуммельс
    Во вторник, 26 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Ингольштадтом». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Боруссия» Д — «Ингольштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» в текущем розыгрыше Кубка Германии уже прошла один этап. В рамках 1/32 финала она разгромила в гостях 3:0 «Вехен Висбаден», представляющий вторую Бундеслигу.

    Напомним, что дортмундский коллектив является действующим обладателям данного турнира. В прошлом сезоне он в финале разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

    На прошедших выходных «шмели» в рамках чемпионата страны смогли обыграть на выезде «Арминию» 3:1, и в турнирной таблице соревнования идут на втором месте, уступая один балл первой «Баварии».

    Все прогнозы на футбол

    Немного ранее «Боруссия» потерпела разгромное поражение от «Аякса» в Амстердаме 0:4 в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где она после трех туров с шестью очкам идет второй.

    «Ингольштадт»

    «Ингольштадт» также преодолел один этап в данном кубковом соревновании, обыграв дома «Эрцгебирге Ауе» со счетом 2:1.

    Стоит отметить, что этой викторией баварцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Кубке Германии. До этого на протяжении четырех сезонов они заканчивали борьбу на первом же сопернике.

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    • Текущий сезон «черные» проводят во второй Бундеслиге, где выступает крайне неудачно, замыкая на данный момент турнирную таблицу, имея всего пять очков после 11 игр.

    К данному поединку «Ингольштадт» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпел аж пять поражений.

    В розыгрыше Бундеслиги-2016/17 эти клубы встречались последний раз. И тогда «Боруссия» дома выиграла 1:0, а на поле «Ингольштадта» была ничья 3:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче безоговорочным фаворитом букмекеры считают хозяев: победа «Боруссии» — 1.08, победа «Ингольштадт» — 26.00, ничья — 10.50.

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    Проход: «Боруссии» — 1.02; «Ингольштадт» — 13.00.

    Один из лидеров первой Бундеслиги на своем поле, скорее всего, разнесет аутсайдера второй. В общем, в этой игре ставим на викторию хозяев с форой -3.

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    «Боруссия» Д — «Ингольштадт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. «Шмели» разобьют аутсайдера второй Бундеслиги
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