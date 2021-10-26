Во вторник, 26 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Ингольштадтом». Встреча начнется в 21:00 по мск. «Боруссия» Д — «Ингольштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в текущем розыгрыше Кубка Германии уже прошла один этап. В рамках 1/32 финала она разгромила в гостях 3:0 «Вехен Висбаден», представляющий вторую Бундеслигу.

Напомним, что дортмундский коллектив является действующим обладателям данного турнира. В прошлом сезоне он в финале разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

На прошедших выходных «шмели» в рамках чемпионата страны смогли обыграть на выезде «Арминию» 3:1, и в турнирной таблице соревнования идут на втором месте, уступая один балл первой «Баварии».

Все прогнозы на футбол

Немного ранее «Боруссия» потерпела разгромное поражение от «Аякса» в Амстердаме 0:4 в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где она после трех туров с шестью очкам идет второй.

«Ингольштадт»

«Ингольштадт» также преодолел один этап в данном кубковом соревновании, обыграв дома «Эрцгебирге Ауе» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что этой викторией баварцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию в Кубке Германии. До этого на протяжении четырех сезонов они заканчивали борьбу на первом же сопернике.

Текущий сезон «черные» проводят во второй Бундеслиге, где выступает крайне неудачно, замыкая на данный момент турнирную таблицу, имея всего пять очков после 11 игр.

К данному поединку «Ингольштадт» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпел аж пять поражений.

В розыгрыше Бундеслиги-2016/17 эти клубы встречались последний раз. И тогда «Боруссия» дома выиграла 1:0, а на поле «Ингольштадта» была ничья 3:3.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче безоговорочным фаворитом букмекеры считают хозяев: победа «Боруссии» — 1.08, победа «Ингольштадт» — 26.00, ничья — 10.50.

Проход: «Боруссии» — 1.02; «Ингольштадт» — 13.00.

Один из лидеров первой Бундеслиги на своем поле, скорее всего, разнесет аутсайдера второй. В общем, в этой игре ставим на викторию хозяев с форой -3.