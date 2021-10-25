В понедельник, 25 октября, в 12-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» примет «Сарагосу». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» прошлый сезон провела хорошо и была близка к повышению в классе, а текущий начала слабо, и на данный момент в турнирной таблице Сегунды с 11 очками находится в зоне вылета.

Каталонцы уже в шести поединках данного чемпионата терпели поражения, еще два матча они завершили мировыми исходами и в трех встречах добивались побед.

Одну из викторий коллектив одержал в прошлом туре, одолев на выезде «Мирандес» со счетом 2:1, и тем самым прервал свою серию из трех проигрышей, где два из них были минимальными.

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В текущем розыгрыше Сегунды «Жирона» в родных стенах чаще проигрывает, чем побеждает. Так, у нее три фиаско при двух выигрышах и одном ничейном результате.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом сохранила свое место в Сегунде. В этом сезоне она также идет внизу, имея на счету теже 11 баллов, что и «Жирона»

В текущем первенстве у «арагонцев» пока только одна виктории, еще дважды они уступили и аж семь встреч завершили мировыми исходами. К данной встрече «Сарагоса» подходит с 6-матчевой ничейной серией .

Стоит отметить, что коллектив обходится без поражений уже восемь туров. В предыдущем матче «Сарагоса» дома поделила очки с «Панферрадиной», сыграв 1:1.

На выезде в этом сезоне команда по разу выигрывала и проигрывала, а также трижды делила очки со своими оппонентами.

В прошлом сезоне «Жирона» в играх с «Сарагосой» набрала четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде.

Прогноз и ставка на «Жирона» — «Сарагоса»

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Жироны» — 2.15, победа «Сарагосы» — 3.72, ничья — 3.20.

«Жироне» необходимо выбираться из подвала турнирки, и поэтому она будет стараться победить, а в свою очередь и «Сарагоса» попытается прервать свою ничейную серию. В общем, ожидаем от них активных действий в атаке, и не один забитый мяч.