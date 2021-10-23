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    Победа «жеребят» в результативном матче?

    «Герта» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 2.99) на футбол, Чемпионат Германии, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Боруссия» М
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    Ларс Штиндль
    23 октября на Олимпийском стадионе в Берлине «Герта» сыграет с гладбахской «Боруссией» в 9-м туре Бундеслиги. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Герта» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Герта»

    С девятью зачетными пунктами «Герта» идет на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на три очка опасную зону. У команды три виктории и пять поражений.

    К данной встрече берлинцы подходят после неожиданной гостевой виктории над «Антрахтом» со счетом 2:1. Перед этим они поочередно уступили в гостях «РБ Лейпциг» 0:6 и дома 1:2 «Фрайбургу».

    Отметим, что «Старая Дама» проиграла шесть из девяти последних матчей в Бундеслиге. Причем вот уже девять подряд матчей в чемпионате она не играет вничью.

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    На своем поле «Герта» играет лучше, чем в гостях, и потерпела только два поражения в девяти последних встречах, выиграв половину из них.

    «Боруссия» М

    После семи проведенных туров немецкого чемпионата «Боруссия» с 11 очками разместилась в середине турнирной таблицы, но от еврозоны отстает лишь на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию у коллектива числится три выигрыша, две мировые и три проигрыша. К данной игре он подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны.

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  • 19/10/2021

    • В минувшем туре первенства гладбахцы расписали домашнюю мировую со «Штутгартом» 1:1, а перед эти они поочередно обыграли вне родных стенах «Вольфсбург» 3:1 и дома одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0.

    Из восьми последних матчей вдали от дома «Боруссия» выиграла всего дважды и потерпела пять поражений.

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    В минувшем сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» М — 2.05, победа «Герты» — 3.64, ничья — 3.80.

    Прогнозируем в этой игре победу глабахцев, которые в последнее время набрали неплохую форму, и также ожидаем, что игра будет верховой. В общем, наша ставка на эту игру — П2 + ТБ 2,5.

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    «Герта» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Победа «жеребят» в результативном матче?
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