23 октября на Олимпийском стадионе в Берлине «Герта» сыграет с гладбахской «Боруссией» в 9-м туре Бундеслиги. Встреча начнется в 19:30 по мск. «Герта» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

С девятью зачетными пунктами «Герта» идет на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на три очка опасную зону. У команды три виктории и пять поражений.

К данной встрече берлинцы подходят после неожиданной гостевой виктории над «Антрахтом» со счетом 2:1. Перед этим они поочередно уступили в гостях «РБ Лейпциг» 0:6 и дома 1:2 «Фрайбургу».

Отметим, что «Старая Дама» проиграла шесть из девяти последних матчей в Бундеслиге. Причем вот уже девять подряд матчей в чемпионате она не играет вничью.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «Герта» играет лучше, чем в гостях, и потерпела только два поражения в девяти последних встречах, выиграв половину из них.

«Боруссия» М

После семи проведенных туров немецкого чемпионата «Боруссия» с 11 очками разместилась в середине турнирной таблицы, но от еврозоны отстает лишь на два пункта.

За всю турнирную дистанцию у коллектива числится три выигрыша, две мировые и три проигрыша. К данной игре он подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны.

В минувшем туре первенства гладбахцы расписали домашнюю мировую со «Штутгартом» 1:1, а перед эти они поочередно обыграли вне родных стенах «Вольфсбург» 3:1 и дома одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0.

Из восьми последних матчей вдали от дома «Боруссия» выиграла всего дважды и потерпела пять поражений.

В минувшем сезоне между собой эти клубы дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» М — 2.05, победа «Герты» — 3.64, ничья — 3.80.

Прогнозируем в этой игре победу глабахцев, которые в последнее время набрали неплохую форму, и также ожидаем, что игра будет верховой. В общем, наша ставка на эту игру — П2 + ТБ 2,5.