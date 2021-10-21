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    «Яблонец» — «Раннерс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на Лигу конференций 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Яблонец» — «Раннерс»
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    «Яблонец»
    Чешский «Яблонец» сыграет против датского «Раннерса» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Яблонец» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 21 Октября 2021 года
    Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
    •  Яблонец 22:00 Раннерс Раннерс
  • Лига конференций. Группа D
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Яблонец»

    «Яблонец» текущий евросезон начал с неудачной попытки попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

    Перебравшись в Лигу конференций на последнюю стадию квалификации коллектив без проблем справился со словацкой «Жилиной», дважды выиграв с общим счетом 8:1.

    Групповую стадию третьего по рангу евротурнира команда начала с домашней виктории над румынским «Клужем» 1:0, а во втором туре она проиграла на выезде с таким же счетом нидерландскому «АЗ Алкмар».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Отметим, что к данной встрече «Яблонец» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой он сперва дважды проиграл, а потом две встречи свел мировыми результатами.

    «Раннерс»

    «Раннерс» — нечастый гость евротурниров. На счету коллектива всего девять стартов в еврокубках и до этого он никогда еще не добирался до групповых стадий.

    В этом евросезоне «кони» стартовали в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

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    • Основную часть третьего еврокубка датчане начали с двух ничейных результатов, поочередно поделив очки дома с «АЗ Алкмар» 2:2 и на выезде с «Клужем» 1:1.

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    У «Раннерса» всего одно фиаско за последние семь игр во всех турнирах. Еще в этот период коллектив трижды сыграл вничью и добыл три виктории.

    Прогноз и ставка на «Яблонец» — «Раннерс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Яблонеца» — 2.52, победа «Раннерса» — 2.78, ничья — 3.32.

    Скорее всего, игра пройдет на встречных курсах, так как оба коллектива будут нацелены на очки. Поэтому в данной встрече не исключаем обмен результативными ударами.

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    «Яблонец» — «Раннерс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Команды произведут обмен голами
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