Чешский «Яблонец» сыграет против датского «Раннерса» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Яблонец» — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Яблонец»

«Яблонец» текущий евросезон начал с неудачной попытки попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

Перебравшись в Лигу конференций на последнюю стадию квалификации коллектив без проблем справился со словацкой «Жилиной», дважды выиграв с общим счетом 8:1.

Групповую стадию третьего по рангу евротурнира команда начала с домашней виктории над румынским «Клужем» 1:0, а во втором туре она проиграла на выезде с таким же счетом нидерландскому «АЗ Алкмар».

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Отметим, что к данной встрече «Яблонец» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой он сперва дважды проиграл, а потом две встречи свел мировыми результатами.

«Раннерс»

«Раннерс» — нечастый гость евротурниров. На счету коллектива всего девять стартов в еврокубках и до этого он никогда еще не добирался до групповых стадий.

В этом евросезоне «кони» стартовали в квалификации Лиги Европы, где проиграли в противостоянии турецкому «Галатасараю» (1:1 и 1:2) и отправились в Лигу конференций.

Основную часть третьего еврокубка датчане начали с двух ничейных результатов, поочередно поделив очки дома с «АЗ Алкмар» 2:2 и на выезде с «Клужем» 1:1.

У «Раннерса» всего одно фиаско за последние семь игр во всех турнирах. Еще в этот период коллектив трижды сыграл вничью и добыл три виктории.

Прогноз и ставка на «Яблонец» — «Раннерс»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Яблонеца» — 2.52, победа «Раннерса» — 2.78, ничья — 3.32.

Скорее всего, игра пройдет на встречных курсах, так как оба коллектива будут нацелены на очки. Поэтому в данной встрече не исключаем обмен результативными ударами.