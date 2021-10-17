«Крылья Советов»
«Крылья Советов» стартовали в чемпионате не столь удачно, но затем исправились. Игорь Осинькин сконструировал приличный механизм.
На данный момент самарцы находятся на 10 месте. В активе у «крылышек» 13 очков, а отставание от пятой позиции не такое уж огромное — 4 пункта.
В минувшем туре «Крылья Советов» соорудили сенсацию. Выезд в Москву в гости к «Динамо» принес вожделенные три очка (0:1).
«Крылья Советов» — команда-загадка. В составе самарцев может забить кто угодно, и даже признанный бомбардир Иван Сергеев пока отличился только тремя голами.
«Нижний Новгород»
Старт нижегородцев в РПЛ заткнул рты многим скептикам. Команда Александра Кержакова не боится никого, заслуженно берет очки, и сейчас находится на 8 месте.
В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь приятно удивил. Кто бы мог предположить, что команда на выезде одолеет «Рубин» (0:1)?!
Несмотря на отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (12:13), нижегородцы способны на подвиги. Команда без звезд, при определенных раскладах, вполне может побороться за первую пятерку.
Как и у «крылышек», в команде Кержакове забить способен любой игрок. Лучшим бомбардиром нижегородцев сейчас являются хавбек Николай Калинский и защитник Алексей Козлов (по 3 гола).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.88, на ничью за 3.69, а на «Нижний Новгород» — за 4.55.
Самарцы традиционно успешно играют против «Нижнего Новгорода».
«Нижний Новгород»
Нижегородцы имеют позитивный опыт добычи очков на выезде. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья с коэффициентом 2.00.