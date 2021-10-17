«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» стартовали в чемпионате не столь удачно, но затем исправились. Игорь Осинькин сконструировал приличный механизм.

На данный момент самарцы находятся на 10 месте. В активе у «крылышек» 13 очков, а отставание от пятой позиции не такое уж огромное — 4 пункта.

В минувшем туре «Крылья Советов» соорудили сенсацию. Выезд в Москву в гости к «Динамо» принес вожделенные три очка (0:1).

Все прогнозы на РПЛ

«Крылья Советов» — команда-загадка. В составе самарцев может забить кто угодно, и даже признанный бомбардир Иван Сергеев пока отличился только тремя голами.

«Нижний Новгород»

Старт нижегородцев в РПЛ заткнул рты многим скептикам. Команда Александра Кержакова не боится никого, заслуженно берет очки, и сейчас находится на 8 месте.

В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь приятно удивил. Кто бы мог предположить, что команда на выезде одолеет «Рубин» (0:1)?!

Несмотря на отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (12:13), нижегородцы способны на подвиги. Команда без звезд, при определенных раскладах, вполне может побороться за первую пятерку.

Как и у «крылышек», в команде Кержакове забить способен любой игрок. Лучшим бомбардиром нижегородцев сейчас являются хавбек Николай Калинский и защитник Алексей Козлов (по 3 гола).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.88, на ничью за 3.69, а на «Нижний Новгород» — за 4.55.

Самарцы традиционно успешно играют против «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» демонстрирует неплохие результаты именно в выездных матчах .

Нижегородцы имеют позитивный опыт добычи очков на выезде. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья с коэффициентом 2.00.