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    Команда Кержакова не уступит в волжском дерби?

    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 17 октября 2021 года

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    Александр Кержаков
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» стартовали в чемпионате не столь удачно, но затем исправились. Игорь Осинькин сконструировал приличный механизм.

    На данный момент самарцы находятся на 10 месте. В активе у «крылышек» 13 очков, а отставание от пятой позиции не такое уж огромное — 4 пункта.

    В минувшем туре «Крылья Советов» соорудили сенсацию. Выезд в Москву в гости к «Динамо» принес вожделенные три очка (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    «Крылья Советов» — команда-загадка. В составе самарцев может забить кто угодно, и даже признанный бомбардир Иван Сергеев пока отличился только тремя голами.

    «Нижний Новгород»

    Старт нижегородцев в РПЛ заткнул рты многим скептикам. Команда Александра Кержакова не боится никого, заслуженно берет очки, и сейчас находится на 8 месте.

    В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь приятно удивил. Кто бы мог предположить, что команда на выезде одолеет «Рубин» (0:1)?!

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    • Несмотря на отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (12:13), нижегородцы способны на подвиги. Команда без звезд, при определенных раскладах, вполне может побороться за первую пятерку.

    Как и у «крылышек», в команде Кержакове забить способен любой игрок. Лучшим бомбардиром нижегородцев сейчас являются хавбек Николай Калинский и защитник Алексей Козлов (по 3 гола).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.88, на ничью за 3.69, а на «Нижний Новгород» — за 4.55.

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    Самарцы традиционно успешно играют против «Нижнего Новгорода».

    «Нижний Новгород» демонстрирует неплохие результаты именно в выездных матчах.

    Нижегородцы имеют позитивный опыт добычи очков на выезде. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья с коэффициентом 2.00.

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    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Команда Кержакова не уступит в волжском дерби?
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