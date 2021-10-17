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    «Эмполи» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Серия А, 17 октября 2021 года

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    Руслан Малиновский
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Октября 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 1.60
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» снова вернулся в элиту итальянского футбола. Команда явно планирует задержаться в Серии А.

    Показатели команды в нынешнем сезоне довольно неплохие, как для дебютанта. 10 место и 9 очков — вполне неплохой старт.

    В минувшем туре «Эмполи» не сумело разжиться очками. «Рома» показала дебютанту, кто в доме хозяин (2:0).

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    «Аталанта» для «Эмполи» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.

    «Аталанта»

    Бергамаски в нынешнем сезоне не слишком похожи на себя лучших образцов. Атака команды выглядит уже не столь мощно — только 10 забитых голов в 7 матчах.

    В минувшем туре «Аталанта» уступила. В родных стенах земляки Труффальдино проиграли в драматичной встрече «Милану» (2:3).

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    • Кадровые проблемы также не обошли команду стороной. Не исключено, что в этом матче «Аталанте» не помогут хавбек Маттео Пессина и защитник Робин Госенс.

    Неприятную травму получил еще один представитель линии обороны Берат Джимсити. В общем, гостям придется крайне нелегко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Эмполи» — за 5.40.

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    Хозяева испытывают трудности в обороне, пропустив уже 12 мячей в 7 матчах.

    «Аталанта», несмотря на кадровые проблемы, выглядит сильнее соперника, что быстро продемонстрирует на деле.

    Класс гостей несоизмеримо выше, что бергамаски быстро покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.

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    «Эмполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Бергамаски оперативно обуздают новичка?
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