«Эмполи»
«Эмполи» снова вернулся в элиту итальянского футбола. Команда явно планирует задержаться в Серии А.
Показатели команды в нынешнем сезоне довольно неплохие, как для дебютанта. 10 место и 9 очков — вполне неплохой старт.
В минувшем туре «Эмполи» не сумело разжиться очками. «Рома» показала дебютанту, кто в доме хозяин (2:0).
«Аталанта» для «Эмполи» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.
«Аталанта»
Бергамаски в нынешнем сезоне не слишком похожи на себя лучших образцов. Атака команды выглядит уже не столь мощно — только 10 забитых голов в 7 матчах.
В минувшем туре «Аталанта» уступила. В родных стенах земляки Труффальдино проиграли в драматичной встрече «Милану» (2:3).
Кадровые проблемы также не обошли команду стороной. Не исключено, что в этом матче «Аталанте» не помогут хавбек Маттео Пессина и защитник Робин Госенс.
Неприятную травму получил еще один представитель линии обороны Берат Джимсити. В общем, гостям придется крайне нелегко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Эмполи» — за 5.40.
Хозяева испытывают трудности в обороне, пропустив уже 12 мячей в 7 матчах.
Класс гостей несоизмеримо выше, что бергамаски быстро покажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.