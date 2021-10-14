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    Сможет ли Парагвай набрать очки на поле Боливии?

    Боливия — Парагвай. Прогноз (к. 1.76) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 14 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Парагвай
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    Беспроигрышная домашняя серия Боливии в текущей квалификации составляет три матча
    Сборная Боливии сыграет на своем поле с командой Парагваем в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 14 октября в Ла-Пасе, начало — 23:00 мск. Боливия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 14 Октября 2021 года
    Боливия
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    •  Боливия 23:00 Парагвай Парагвай
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.05
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    Боливия

    Сборная Боливии после 11-ти сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группе. Сейчас в ее активе девять очков.

    Несколько дней назад боливийцы неожиданно выиграли на своем поле у Перу — 1:0. Единственный гол был забит незадолго до финального свистка.

    Интересно, что это был первый матч текущего отбора, в котором сборная Боливии не пропустила ни одного мяча.

    Беспроигрышная домашняя серия Боливии в текущей квалификации составляет уже три матча (две победы и ничья).

    Парагвай

    Парагвай тем временем находится в таблице на шестой строчке. Отставание от главных конкурентов составляет от трех до четырех очков.

    Парагвайцы существенно усложнили себе ситуацию после недавнего поражения на поле сборной Чили (0:2). Потеря очков в этой игре может стать ключевой.

    Перед этим ж сборная Парагвая сыграла на своем поле вничью с Аргентиной — 0:0. По всей видимости, в этой игре было отдано слишком много сил.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Парагвай одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на выезде в текущей квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Боливию в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу Парагвая — за 3.24.

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    В июне Парагвай обыграл Боливию на своем поле со счетом 3:1. Но сейчас, похоже, соперник настроен на реванш.

    Ставка — победа Боливии или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Боливия выиграет хотя бы один тайм за 1.76.

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    Боливия — Парагвай: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 14.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Парагвай набрать очки на поле Боливии?
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