Сборная Боливии сыграет на своем поле с командой Парагваем в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 14 октября в Ла-Пасе, начало — 23:00 мск. Боливия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Сборная Боливии после 11-ти сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группе. Сейчас в ее активе девять очков.

Несколько дней назад боливийцы неожиданно выиграли на своем поле у Перу — 1:0. Единственный гол был забит незадолго до финального свистка.

Интересно, что это был первый матч текущего отбора, в котором сборная Боливии не пропустила ни одного мяча.

Беспроигрышная домашняя серия Боливии в текущей квалификации составляет уже три матча (две победы и ничья).

Парагвай

Парагвай тем временем находится в таблице на шестой строчке. Отставание от главных конкурентов составляет от трех до четырех очков.

Парагвайцы существенно усложнили себе ситуацию после недавнего поражения на поле сборной Чили (0:2). Потеря очков в этой игре может стать ключевой.

Перед этим ж сборная Парагвая сыграла на своем поле вничью с Аргентиной — 0:0. По всей видимости, в этой игре было отдано слишком много сил.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Парагвай одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на выезде в текущей квалификации.

Прогноз и ставка

На Боливию в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу Парагвая — за 3.24.

В июне Парагвай обыграл Боливию на своем поле со счетом 3:1. Но сейчас, похоже, соперник настроен на реванш.

Ставка — победа Боливии или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Боливия выиграет хотя бы один тайм за 1.76.