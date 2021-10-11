11 октября в Эльбасани молодежная команда Албании сыграет против сверстников из Словении в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 19:30 по мск. Албания U21 — Словения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания U21

Молодежная сборная Албании в текущем отборочном цикле успела провести три поединка, набрав в них шесть баллов.

Стартовали «орлы» в данном турнире с выездной крупной виктории над сверстниками из Андорры со счетом 3:0, которых они также обыграли и накануне, но уже дома — 2:0.

Между этими играми албанцы были разгромлены в гостях молодежкой Чехии со счетом 0:4. Всего за последние пять встреч у них три фиаско и две виктории, и обе над Андоррой.

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Минувшую же квалификационную компанию к ЧЕ-2021 Албания провела неплохо, заняв третье место в группе с Англией, Австрией, Турцией, Косово и Андоррой, выиграв и проиграв по четыре раза при двух мировых исходах.

Словения U21

Молодежная сборная Словения в текущей компании также успела отыграть только три игры, набрав в них четыре зачетных балла.

Начали балканцы компанию с гостевого фиаско от сверстников их Чехии со счетом 0:1, затем с таким же результатом на выезде переиграли Андорру, а накануне расписали домашнюю мировую с Англией — 2:2.

Этим летом словенцы участвовали в финальной части молодежного ЧЕ-2021, правда, как хозяева турнира, выступив там не очень хорошо, заняв последнее место в группе, набрав одно очко.

Этот пункт они заработали в игре с чехами, сыграв 1:1, а испанцам и итальянцам словенцы проиграли крупно — 0:3 и 0:4 соответственно.

Между собой в данной вековой категории эти сборные играли дважды, где словенцы заработали четыре очка, победив 3:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка на Албания U21 — Словения U21

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Словении U21 предлагают — 2.70.

На викторию Албании U21 дают — 2.80, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды не отличаются надежностью в обороне, та и в очных встречах пока огорчали друг друга. И исходя из этого, в данной встрече рекомендуем ставить на обмен голами.